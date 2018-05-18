Храм святого Николая на Трех горах готовят к реставрации

Храм во имя святого Николая Чудотворца в Новом Ваганькове на Трех горах, выявленный объект культурного наследия, готовят к реставрации и приспособлению для дальнейшего использования, говорится в сообщении Департамента г. Москвы по конкурентной политике.

Победитель конкурса с ограниченным участием подготовит проектную документацию. Об этом сообщает портал поставщиков, оператором которого выступает столичный Департамент по конкурентной политике. Храм расположен по адресу: Нововаганьковский переулок, дом 9, строение 1.

Каменный храм возведен в середине 18 века. Изначально храм был небольшим и в последующие годы его неоднократно расширяли, добавляя приделы — сначала святителя Димитрия, митрополита Ростовского, а затем во имя иконы Божией Матери "Живоносный Источник", говорится в сообщении.

Церковь перестроили к 1908 году, реконструкцию проводил архитектор Г. А. Кайзер, известный строительством культовых сооружений. В 1928 году Храм святителя Николая на Трёх горах закрыт. К концу 1930 года с церкви сняли главы, в стенах прорубили проёмы, разобрали верхние ярусы колокольни, в трапезной устроили дополнительное перекрытие и сборные железобетонные лестницы. Здание приспособили сначала под Дом культуры, а затем под Дом пионеров имени Павлика Морозова.

Церковь была восстановлена в 1991–2000 годах, проект архитектора Кайзера вновь лег в основу восстановительных работ.

На сегодняшний день состояние храма неудовлетворительное, частично аварийное. Фундамент церкви деформирован, цоколь в трещинах, покрытия кровли нарушены, инженерные коммуникации находятся в неудовлетворительном состоянии. Также отмечается значительная утрата первоначального белокаменного и кирпичного декора, который заменен бетонными элементами и штукатурными тягами.

Начальная стоимость контракта составляет 18 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 4 июня, говорится в сообщении Департамента г. Москвы по конкурентной политике.