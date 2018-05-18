Проходка новой линии метро на востоке Москвы начнется после 2022 года

Строительство новой радиальной линии метро от станции "Нижегородская" на восток города начнется после запуска Большого кольца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу, 18 мая.

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"При строительстве Большой кольцевой линии метро проектируются дополнительные съезды для организации в будущем новых радиальных линий. В перспективе одна из таких веток стартует на станции "Нижегородская" и уйдет на восток города", — сказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что маршрут этой линии находится в проработке и назвать сегодня конечную станцию этого радиуса пока невозможно. "Строительство новой радиальной линии начнется после завершения работ на Большой кольцевой линии, то есть после 2022 года", — заявил глава стройкомплекса.

Ранее Марат Хунсуллин сообщал, что помимо этой линии прорабатывается возможность строительства четырех новых участков метро. "Речь идет о строительстве линии от станции ТПК "Хорошевская" в Рублево-Архангельское, от будущей станции "Улица Новаторов" до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Кроме этого, появится новая Бирюлевская линия", — сообщил заммэра.

В настоящее время в проработке строительство 43 километров тоннелей метро и 18 новых станций.

В свою очередь, руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщал, что перспективная линия метро от станции "Нижегородская" может протянуться до подмосковной Балашихи.

"В перспективе закладывается возможность строительства нового участка метро до Балашихи. Последняя станция на этом радиусе будет уже фактически на территории области в Балашихе", — отмечал Максим Васильев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на станции метро "Нижегородская" уже в ближайшие годы будет сформирован крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел.

"Сегодня полным ходом идет сооружение крупнейшего транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который объединит две станции метро, станцию Московского центрального кольца (МЦК), платформу Горьковского направления железной дороги и наземный общественный транспорт", — сказал мэр.