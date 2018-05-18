Квартиры в Подмосковье подорожали на 7%

Новостройки в Подмосковье в первом квартале подорожали на 7%. Участники рынка объясняют это ростом строительной готовности объектов к продаже, пишет газета "Ведомости".

Интерес покупателей к жилью на этапе котлована упал, поэтому девелоперы не вводят новые проекты, распродавая то, что есть, отмечает газета.

Цены на новостройки в Подмосковье по итогам первого квартала выросли на 7%, до 81 тыс. руб. за 1 кв.м, следует из данных Росстата. Риэлторы объясняют динамику строительной готовностью проектов — рыночных причин для движения цен вверх нет.

Эксперты отмечают, что до начала кризиса, начавшегося с двукратного обвала курса рубля к доллару в конце 2014 года, девелоперы жилья в Московской области чувствовали себя уверенно. Квадратный метр дорожал вплоть до ноября 2014 года — за год цена увеличилась с 76,1 тыс. до 81,7 тыс. руб. за 1 кв.м. Продажи при этом росли. Кризис скорректировал цены, приблизив стоимость квадратного метра в Москве к уровню области, пишут "Ведомости".

Сообщается, что в активной продаже в области сейчас меньше лотов, чем в Москве,- 54,6 тыс. против 55,3 тыс. Год назад на 71,2 тыс. квартир и апартаментов в Подмосковье приходилось 59,2 тыс. лотов в Москве.