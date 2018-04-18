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Источник Правда.Ру

Доля ДДУ в новостройках Новой Москвы возросла почти на 40%

Экономика » Недвижимость

За первые три месяца 2018 года в Новой Москве зарегистрировано почти 6 тыс. договоров долевого участия (без учета сделок с юридическими лицами и оптовиками), сообщает компания Est-a-Tet. Это на 39% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

По данным экспертов, 74,4% объема продаж в I квартале пришлось на 5 застройщиков Новой Москвы. При этом первые два крупных девелопера совместно реализовали 44,4%.

Лидером по количеству заключенных ДДУ в Новой Москве является А101 Девелопмент с долей 23% от общего количества сделок на присоединенных территориях. Доля ГК ПИК, которая лидирует в границах старой Москвы, составила 21,4%, снижение обусловлено завершением реализации двух проектов ГК Мортон (введены в эксплуатацию), а также за счет активного спроса в начале 2017 года в ЖК "Саларьево-парк". ГК "Гранель" заняла третье место по количеству заключенных ДДУ с долей 10,9%, отмечает Est-a-Tet.

Основное количество ДДУ регистрируется в проектах, расположенных не территории НАО, при этом за год их доля выросла на 1,8% до 99,2%. По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, наибольшим спросом среди покупателей пользуется поселение Сосенское, доля которого составляет 50,4% от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Новой Москве. Поселок Московский занимает второе место с долей в 22,3%, замыкает тройку поселение Десеновское — 12,6%.

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Темы жилье регион Москва договор недвижимость строительство
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