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Источник Правда.Ру

Доля складских площадей Московского региона резко снизилась

Экономика » Недвижимость

По итогам первых трех месяцев 2018 года доля свободных складских площадей в Московском регионе упала на 1,9 п.п. — с отметки 8,3% на конец 2017 года до 6,4%, сообщает компания JLL. Данный показатель является минимальным с начала 2015 года.

По данным JLL, в абсолютном выражении объем незанятых складских помещений снизился до 1,08 млн кв.м. Основной причиной такого резкого падения вакантности, помимо активизации спроса, стал низкий объем нового строительства.

По словам руководителя направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксаны Копыловой, существенному сокращению объема свободных помещений в течение 1-го квартала способствовала высокая активность на вторичном рынке. За первые три месяца года свой статус с "занято" на "свободно" и наоборот сменили более 0,5 млн кв.м в существующих объектах. Значительное превышение в этом объеме занятых блоков над высвободившимися привело к снижению вакантности. В целом тренд сокращения объема незанятых складов прослеживается с начала 2017 года, подчеркнула Оксана Копылова.

Эксперты отмечают, что чуть более половины из строящихся проектов 2018 года (487 тыс. кв.м) на данный момент не заняты. Ввод такого количества спекулятивных складов приведет к росту вакантности в моменте, но высокая активность рынка будет способствовать ее сокращению. По итогам года аналитики ожидают стабилизацию доли свободных площадей в пределах 6-7%.

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Темы склад регион московский недвижимость строительство
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