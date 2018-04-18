Доля УБП на "загородке" Подмосковья превысила отметку 70%

Доля участков без подряда на "загородке" Подмосковья впервые за пять лет превысила отметку 70%, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость. Средняя цена предложения приблизилась к рекордным 4 млн руб.

Специалисты Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость изучили, какие изменения претерпел формат участков без подряда (УБП) на подмосковной "загородке" за последние пять лет. Так, в предложении доля УБП выросла с 54% до 71%, а их цена, увеличившись на 8,3%, установила новый рекорд — 3,9 млн руб.

Происходящее свидетельствует о вымывании недорогого ликвидного товара и продолжающемся регрессе на рынке, считают в компании. В условиях низкой платежеспособности УБП на рынке загородного жилья остаются как наиболее доступным форматом для покупателей, так и спасительной соломинкой для застройщиков.

По данным экспертов, сейчас на первичном рынке загородного жилья Подмосковья насчитывается 62 308 объектов, преимущественную долю из которых — 71% — составляют УБП. Лишь 15% предложения занимают квартиры в малоэтажных домах (МЖД), 7% ассортимента приходится на коттеджи, 5% — на таунхаусы и 2% — на дуплексы.

В течение последних пяти лет доля УБП в экспозиции показывала положительную динамику, продемонстрировав при этом два скачка: в 2014-м, когда за год она выросла на 10 п.п., и в 2018-м, когда по сравнению с прошлым годом был зафиксирован подъем на 8 п.п., отмечают аналитики.

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, становится очевидным, что бюджетные лоты попросту вымываются с рынка, а в предложении остаются малоликвидные объекты по завышенным ценам, которые и определяют среднюю стоимость предложения. Более половины из выставленных участков имеют весьма скромные шансы на реализации, подчеркивает Дмитрий Таганов.