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Источник Правда.Ру

Ставки по ипотеке в Зеленограде доходят до 7,4% годовых

Экономика » Недвижимость

За последние 12 месяцев средняя ставка по ипотеке в России снизилась почти на 2 процентных пункта до уровня 9,85% годовых, сообщает компания "Метриум". Причем ряд банков предлагают кредиты на покупку жилья в новостройках под значительно меньший процент. Например, в Зеленограде он находится в районе 7,4% годовых.

Аналитики компании "Метриум" провели исследование первичного рынка Зеленоградского административного округа и прилегающих к нему районов Подмосковья. По состоянию на конец I квартала 2018 года в ЗелАО ведутся первичные продажи в трех новостройках. Еще четыре жилых комплекса возводятся в Московской области на границе Зеленограда. В общей сложности в семи проектах предлагается 1,1 тыс. квартир площадью от 21,7 до 118,5 кв. м. Стоимость квартир в пределах города-спутника начинается от 2,37 млн рублей, в прилегающих районах Подмосковья — от 1,34 млн рублей.

Как показало исследование аналитиков "Метриум", во всех семи новостройках минимальные ставки по ипотеке сегодня находятся в пределах 10% годовых. Самый низкий показатель зафиксирован на уровне 7,4% годовых. При этом максимальный срок кредита составляет 7 лет. На более длительные сроки можно оформить ипотеку от 8,25%, но со значительннм первоначальным взносом — от 50% от стоимости квартиры. Если же брать сбалансированные программы — с длительным сроком и небольшим собственным участием — то ставки начинаются от 9% годовых.

По данным экспертов, непосредственно в Зеленограде минимальный ежемесячный платеж составляет 23,8 тыс. рублей. В такую сумму обойдется обслуживание кредита на покупку квартиры площадью 35 кв. м стоимостью 3,34 млн рублей. При этом первоначальный взнос по программе со ставкой 9% годовых составит 1 млн рублей.

По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, рынок ипотечного кредитования демонстрирует сегодня очень хорошую динамику. По итогам февраля 2018 года прирост количества выданных кредитов в Москве составил 82% относительно аналогичного периода прошлого года. Это стало возможным благодаря беспрецедентному снижению стоимости обслуживания ипотечных кредитов: с начала 2017 года средневзвешенная ставка снизилась на 2 процентных пункта. При этом ЦБ в 2018 году уже дважды пересматривал ключевую ставку — с 26 марта ее значение составляет 7,25% годовых. Это значит, что ипотека и дальше будет дешеветь, обеспечивая высокий спрос на первичном рынке, отметила Мария Литинецкая.

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Темы жилье Москва квартиры недвижимость строительство Московская область
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