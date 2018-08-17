Через электронные торги в июле реализовано 162 квартиры﻿

На электронной площадке Москвы за месяц было реализовано 162 квартиры и 32 нежилых помещения на общую сумму 1,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании "Мосреалстрой".

Как уточняется, на аукцион в июле были выставлены квартиры в шести жилых комплексах: "В Некрасовке", "На Базовской", "На Дмитровском 169", "На Калитниковской", "На Симоновском" и "На Машиностроения". Участниками аукциона в июле стали 692 человека.

В среднем на один лот претендовали четыре человека. Лидерами по количеству поданных заявок на участие в аукционе стали ЖК "На Симоновском" и "На Дмитровском 169", где состоялся конкурс с участием 28 и 27 покупателей на одну квартиру соответственно.

В июле средний рост стоимости квартиры в ходе торгов составил 10%, максимальный прирост — 46%. Доля ипотечных сделок в объектах, реализуемых компанией "Мосреалстрой" через систему электронных торгов, составила 53%.

Самые оживленные торги были зафиксированы в ЖК "На Дмитровском 169" и "На Симоновском", где на каждую квартиру в среднем претендовало 6 участников и на 97% объема выставленных на аукцион квартир произошло повышение стоимости.

Рост бюджета в среднем составил 11% или 625 тыс. рублей. При этом максимальное увеличение стоимости квартиры в абсолютном выражении составило порядка 4,3 млн рублей (в ЖК "На Симоновском"), а в относительном — 46% (в ЖК "На Дмитровском 169").

В июле компания Мосреалстрой также реализовала 32 нежилых помещения, расположенных в различных округах Москвы, на общую сумму 756,2 млн руб. При этом более половины помещений (19 шт.) реализовано с повышением стоимости. Рост бюджета в среднем составил 90% или 13,9 млн рублей. Все помещения расположены в готовых домах, сданных в эксплуатацию.

Первые торги, на которых было оказано комплексное сопровождение покупателей, прошли 29 мая 2014 года.