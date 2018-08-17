На электронной площадке Москвы за месяц было реализовано 162 квартиры и 32 нежилых помещения на общую сумму 1,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании "Мосреалстрой".
Как уточняется, на аукцион в июле были выставлены квартиры в шести жилых комплексах: "В Некрасовке", "На Базовской", "На Дмитровском 169", "На Калитниковской", "На Симоновском" и "На Машиностроения". Участниками аукциона в июле стали 692 человека.
В среднем на один лот претендовали четыре человека. Лидерами по количеству поданных заявок на участие в аукционе стали ЖК "На Симоновском" и "На Дмитровском 169", где состоялся конкурс с участием 28 и 27 покупателей на одну квартиру соответственно.
В июле средний рост стоимости квартиры в ходе торгов составил 10%, максимальный прирост — 46%. Доля ипотечных сделок в объектах, реализуемых компанией "Мосреалстрой" через систему электронных торгов, составила 53%.
Самые оживленные торги были зафиксированы в ЖК "На Дмитровском 169" и "На Симоновском", где на каждую квартиру в среднем претендовало 6 участников и на 97% объема выставленных на аукцион квартир произошло повышение стоимости.
Рост бюджета в среднем составил 11% или 625 тыс. рублей. При этом максимальное увеличение стоимости квартиры в абсолютном выражении составило порядка 4,3 млн рублей (в ЖК "На Симоновском"), а в относительном — 46% (в ЖК "На Дмитровском 169").
В июле компания Мосреалстрой также реализовала 32 нежилых помещения, расположенных в различных округах Москвы, на общую сумму 756,2 млн руб. При этом более половины помещений (19 шт.) реализовано с повышением стоимости. Рост бюджета в среднем составил 90% или 13,9 млн рублей. Все помещения расположены в готовых домах, сданных в эксплуатацию.
Первые торги, на которых было оказано комплексное сопровождение покупателей, прошли 29 мая 2014 года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.