Однокомнатные квартиры на вторичном рынке "старой" Москвы подешевели на 3,1% (с 6,03 млн рублей до 5,85 млн рублей), сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".
Средняя цена проданных квартир на вторичном рынке Москвы в старых границах по итогам января-июля 2018 года составила 9,4 млн рублей. За такой же период прошлого года — 9,6 млн рублей.
При этом по итогам января-июля 2018 г. средняя цена проданных 1-комнатных квартир уменьшилась на 3,1% (с 6,03 млн рублей до 5,85 млн рублей), двухкомнатных — увеличилась на 1,2% (с 9,0 до 9,1 млн рублей), а цена проданных трехкомнатных квартир увеличилась на 3,9% (с 12,24 млн рублей до 12,7 млн рублей).
Однокомнатные квартиры испытывают наибольшую конкуренцию со стороны новостроек. Двухкомнатные квартиры, напротив, оказались наиболее востребованы на вторичном рынке. снижение ипотечных ставок способствовали повышению спроса на "трешки".
Доля покупок квартир с использованием ипотечного кредита может вырасти до 75% уже к концу 2018 года. Правда, этот прогноз учитывает и новостройки "старой" и Новой Москвы.
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