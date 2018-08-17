Средний чек квартиры с террасой — 207 млн рублей

Средняя стоимость московских премиальных квартир с террасами доходит до 207 млн рублей, сообщает компания Savills. Средняя площадь составляет 205 кв.м.

По словам директора департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолия Довганя, террасные квартиры — это практически коллекционный товар. Такими лотами интересуются ценители, чаще всего семейные покупатели, которые любят проводить время в кругу семьи или друзей на открытом воздухе в теплое время года.

"Нередко такие квартиры могут похвастаться шикарными видами на центр города. К тому же подобные лоты, как правило, предлагаются в клубных домах, что само по себе предполагает приватность и чрезвычайно высокий комфорт проживания", — подчеркнул Анатолий Довгань.

Как отмечают эксперты, предложения квартир с террасами на рынке элитного жилья столицы очень редки. Так, без учета пентхаусов и таунхаусов, в настоящий момент на первичном и вторичном рынках суммарно представлено всего 29 предложений подобного рода.

В среднем площадь террасы в премиальном сегменте новостроек Москвы составляет 60 кв.м, а максимальная достигает 318 кв.м. Каждая пятая квартира имеет просторную террасу площадью более 100 кв.м.

По данным Savills, лидер рейтинга террасных квартир с самыми высокими ценами кв.м — лот в клубном доме "Кристалл Хаус". Квартира с террасой 55 кв. м и общей площадью 249 кв.м в Коробейниковом переулке стоит 41 млн рублей.