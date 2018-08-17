Самая дешевая аренда жилья — в Печатниках﻿

В августовском ТОП-листе наиболее экономичных предложений найма квартир победила "однушка" со ставкой 19,9 тыс. рублей. Она расположена на 9-м этаже 9-этажного панельного дома на улице Гурьянова, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

На втором место в чарте компании стоит 1-комнатная квартира в новостройке за 20 тыс. рублей. В ней выполнен качественный ремонт от застройщика, лоджия застеклена, в наличии вся бытовая техника, обстановка минимальная. Жилплощадь находится на 14-м этаже 25-этажного дома на Синявинской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал".

"Бронза" и арендная ставка 22 тыс. рублей — у лота на юго-западе Москвы: 15 минут транспортом от станции метро "Юго-Западная", улица Родниковая, 2-й этаж 5-этажного панельного дома. Квартиру можно назвать атмосферной: на полу паркет, среди предметов интерьера — знаменитая некогда стенка "Хельга". При этом соблюдены стандарты современного комфорта: установлены стеклопакеты, надежная металлическая дверь, есть кухонный гарнитур и полный набор бытовой техники.

Строчкой ниже — вариант со стоимостью найма 23 тыс. рублей: это 2-комнатная квартира на 16-м этаже нового 24-этажного дома на Синявинской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал". Комнаты изолированные, санузел раздельный. Жилплощадь в хорошем состоянии — выполнен ремонт от застройщика, имеется современная мебель и бытовая техника. Сдается впервые.

Замыкает ТОП-5 объект за 24 тыс. рублей. В аренду предлагается ухоженная 1-комнатная квартира на 4-м этаже 5-этажного кирпичного дома на 11-й Парковой улице, в 8 минутах ходьбы от станции метро "Первомайская". Балкон застеклен, жилплощадь меблирована, имеется все необходимое для проживания; приобретение стиральной машины — вопрос для обсуждения.