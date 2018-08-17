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Источник Правда.Ру

Ногинск стал лидером по обеспеченности жильем

Экономика » Недвижимость

В Ногинске, Дербенте и Домодедово больше всего квадратных метров на душу населения в России, сообщает компания «Талан».

По результатам глобального исследования в 172 российских городах с населением свыше 100 тысяч человек в пятерку городов-лидеров с максимальным количеством квадратных метров на душу населения вошли Ногинск, Дербент, Домодедово, Одинцово и Пушкино.

При этом замыкают рейтинг Нальчик, Махачкала, Назрань, Обнинск и Симферополь. Средний уровень обеспеченности жильем в городах исследования составил 23,7 кв. м/чел, в то время как у лидера этот показатель составил 58,1, а у аутсайдера 11,8.

Среди догоняющих стала и Москва с показателем - 16,9 кв.м на 1 человека. В то время как, например, жители Пензы с обеспеченностью жильем в 27,9 кв.м оказались гораздо ближе к европейскому уровню.

Аналитики подсчитали, что для достижения комфортного уровня в 30 кв.м на душу населения российским городам с численностью свыше 100 тыс. человек необходимо еще построить 663 млн. кв.м жилья (без учета выбытия ветхого и аварийного жилья). На это уйдет в среднем не менее 15 лет при текущих темпах строительства.

Однако ситуация с темпами строительства крайне неоднородна. Так, например, для достижения показателя в 30 кв.м на человека Мурманску потребуется 68 лет, Владивостоку и Тольятти 59 лет, а Улан-Удэ 41 год.

Если же говорить в абсолютных величинах, то в городах с населением от 500 до 1000 тыс. человек необходимо в среднем строительство 4,6 млн. кв.м жилья в каждом, в городах с населением 250-500 тыс. чел. - уже 4 млн. кв.м, а где проживает 100-250 тыс. чел. - около 1,0 млн. кв.м.

По словам генерального директора компании «Талан» Константина Макарова, целью исследования было показать, как живут люди на территории всей нашей страны, где им комфортнее, а откуда стремятся скорее переехать.

«При этом важно отметить, что рынок жилищного строительства во всей стране имеет огромный потенциал и низкие показатели обеспеченности жильем на душу населения тому яркое подтверждение», - отметил Константин Макаров.

 

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