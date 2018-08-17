В Ногинске, Дербенте и Домодедово больше всего квадратных метров на душу населения в России, сообщает компания «Талан».
По результатам глобального исследования в 172 российских городах с населением свыше 100 тысяч человек в пятерку городов-лидеров с максимальным количеством квадратных метров на душу населения вошли Ногинск, Дербент, Домодедово, Одинцово и Пушкино.
При этом замыкают рейтинг Нальчик, Махачкала, Назрань, Обнинск и Симферополь. Средний уровень обеспеченности жильем в городах исследования составил 23,7 кв. м/чел, в то время как у лидера этот показатель составил 58,1, а у аутсайдера 11,8.
Среди догоняющих стала и Москва с показателем - 16,9 кв.м на 1 человека. В то время как, например, жители Пензы с обеспеченностью жильем в 27,9 кв.м оказались гораздо ближе к европейскому уровню.
Аналитики подсчитали, что для достижения комфортного уровня в 30 кв.м на душу населения российским городам с численностью свыше 100 тыс. человек необходимо еще построить 663 млн. кв.м жилья (без учета выбытия ветхого и аварийного жилья). На это уйдет в среднем не менее 15 лет при текущих темпах строительства.
Однако ситуация с темпами строительства крайне неоднородна. Так, например, для достижения показателя в 30 кв.м на человека Мурманску потребуется 68 лет, Владивостоку и Тольятти 59 лет, а Улан-Удэ 41 год.
Если же говорить в абсолютных величинах, то в городах с населением от 500 до 1000 тыс. человек необходимо в среднем строительство 4,6 млн. кв.м жилья в каждом, в городах с населением 250-500 тыс. чел. - уже 4 млн. кв.м, а где проживает 100-250 тыс. чел. - около 1,0 млн. кв.м.
По словам генерального директора компании «Талан» Константина Макарова, целью исследования было показать, как живут люди на территории всей нашей страны, где им комфортнее, а откуда стремятся скорее переехать.
«При этом важно отметить, что рынок жилищного строительства во всей стране имеет огромный потенциал и низкие показатели обеспеченности жильем на душу населения тому яркое подтверждение», - отметил Константин Макаров.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны
Скупавший "левые" партии и метавшийся между "левым" и "правым" поворотами олигарх Ходорковский ставит на леваков, которые с удовольствием его расстреляли бы...
Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.
На Украине ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии. Возможно ли это?