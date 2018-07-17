Минимальная аренда жилья в Москве — 20 тыс. рублей

Минимальная ставка аренды квартиры в старой Москве с начала года держится на уровне 20 тысяч рублей в месяц, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

Лидером июльского рейтинга ИНКОМа самых бюджетных столичных квартир в аренду стала "однушка" в ЮАО. Она расположена на 10-м этаже 14-этажного дома в Борисовском проезде, в 15 минутах транспортом от станции метро "Борисово".

"Серебро" и арендная ставка 22 тысячи рублей — у 1-комнатной меблированной квартиры на 3-м этаже 12-этажного дома на Красноярской улице. До станции метро "Щелковская" — 10 минут ходьбы.

"Бронза" принадлежит лоту со стоимостью найма 23 тысячи рублей. В аренду сдается 1-комнатная квартира со свежим косметическим ремонтом и наборной мебелью на 9-м этаже 12-этажного дома на Святоозерской улице, в 20 минутах транспортом от станции метро "Выхино".

Четвертую позицию занимает предложение с арендной ставкой 24 тысячи рублей: это "однушка" на 2-м этаже 9-этажного дома в Большом Купавенском проезде, в 5 минутах транспортом от станции метро "Новогиреево". Жилплощадь ухожена и оборудована всем необходимым для проживания.

По данным ИНКОМ-Недвижимость, на нижней строчке ТОП-листа — 1-комнатная квартира за 25 тысяч рублей: она находится на 2-м этаже 14-этажного дома в проезде Донелайтиса, в 7 минутах транспортом от станции метро "Сходненская". Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой.