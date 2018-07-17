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Поглощение офисов удвоилось в Москве

Экономика » Недвижимость

В Москве объем чистого поглощения офисов в первом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83% и достиг 297 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении компании Knight Frank.

По итогам I полугодия 2018 года объем чистого поглощения в сегменте офисной недвижимости Москвы увеличился на 83%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 297 тыс. кв.м, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Как отмечают эксперты, крупнейшей сделкой в I полугодии 2018 года стала продажа 29, 9 тыс. кв.м в БЦ "Паллау-РБ" структурам Правительства Московской области. На рынке аренды крупнейшей сделкой стала аренда "Аэрофлотом" 18,4 тыс. кв.м в БЦ класса А "Арбат, 1".

По данным Knight Frank, по объему сделок (20%) с офисами в первом полугодии лидировали компании из сферы телекоммуникаций, медиа и технологий. Также были активны транспортные компании и логисты. Их доля в общем объеме сделок составила 15%.

61% всех сделок с качественной офисной недвижимостью Москвы был заключен за пределами Садового кольца, что сопоставимо с результатом первого полугодия 2017 года.

Аналитики прогнозируют, что за счет строительства новых станций метро и улучшения транспортной доступности востребованность бизнес-центров в этих районах будет увеличиваться.

По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, в целом ситуация на рынке схожа с посткризисной картиной 2008 года, когда рост спроса опережал предложение.

"Это помогает рынку избавиться от кризисных перегибов, которые наблюдались в 2015–2016 гг. До конца 2018 года и в первой половине 2019 года тенденция не изменится", — подчеркнул Константин Лосюков.

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Темы офисы поглощение недвижимотсть строительство
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