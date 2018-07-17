Очистные сооружения построят в Геленджике

"Дорожную карту" по строительству в городе-курорте Геленджик новых очистных сооружений производительностью 50 тысяч кубометров в сутки обсудили глава Минстроя России Владимир Якушев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили Правде.Ру в пресс-службе Минстроя.

По словам Владимира Якушева, город-курорт Геленджик имеет особую туристическую привлекательность. "Считаю особенно важным совместно наметить план действий в части формирования комфортной городской среды и дальнейшей модернизации системы ЖКХ", — отметил Владимир Якушев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил трехэтапный план строительства в Геленджике очистных сооружений канализации и глубоководного выпуска.

По результатам открытого конкурса уже определен генеральный проектировщик объекта, разработана проектно-сметная документация, получено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проектной документации и результатам инженерных изысканий первого этапа проектирования.

Сообщается, что в соответствии с "дорожной картой", определены сроки реализации мероприятий до конца текущего года. Само строительство очистных сооружений начнется в 2019 году.

Как сообщили Правде.Ру в пресс-службы Минстроя, объект должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Правительство Российской Федерации на строительство очистных сооружений в Геленджике направит 2 млрд рублей. Соответствующий документ в начале июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.