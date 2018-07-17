Элитная "первичка" в Москве увеличила объемы на 60%

За два года предложение новостроек в бизнес- и элит-классе в старой Москве увеличилось более чем на 60%, сообщает компания "Азбука жилья".

Как отмечают эксперты, всего на текущий момент на территории "старой" Москвы на различной стадии реализации находится 309 проектов новостроек. По сравнению с июнем 2016 года количество проектов увеличилось на 47%. При этом наибольший рост отмечен в 2017 году. В июне 2017 года в реализации был 281 объект, а в июне 2016 года только 210.

По данным "Азбуки Жилья", за два года предложение новостроек в бизнес- и элит-классе увеличилось более чем на 60%. В комфорт-классе увеличение составило только 30%.

Аналитики отмечают, что в течение двух лет произошло изменение структуры предложения в разрезе по классам. Если в 2016 году, исходя из количества жилых комплексов, доля новостроек комфорт-класса составляла 39%, то к середине 2018 года она снизилась до 34%. Доля бизнес-класса и элитного класса, наоборот, увеличилась до 43% и 18% соответственно.

С точки зрения административных округов Москвы с середины 2016 года до середины 2017 года рост объема предложения из расчета количества квартир в продаже наблюдался в 8 из 10 округов, кроме ЮЗАО и ЗелАО. С июля 2017 года по конец июня 2018 года, наоборот, предложение в сегменте новостроек снизилось во всех округах, кроме СВАО, где был отмечен рост предложения на 25%.

Начиная с 3 квартала 2017 года и по текущий момент объем предложения новостроек комфорт-класса увеличился на 6% только в СВАО. Во всех остальных округах объем предложения в комфорт-классе снизился. При этом в СВАО объем предложения жилых комплексов бизнес-класса увеличился на 60%, подчеркивают эксперты "Азбуки жилья".

Объем предложения за последние 3 года в разрезе по классам и АО, кол-во квартир

Количество квартир июн.16 июн.17 июн.18 33 246 47 581 41 045 эконом 3 980 ВАО 0 4 100 ВАО 5 2 718 ВАО 0 ЗАО 804 ЗАО 574 ЗАО 238 ЗелАО 0 ЗелАО 0 ЗелАО 0 САО 332 САО 282 САО 453 СВАО 0 СВАО 0 СВАО 11 СЗАО 0 СЗАО 0 СЗАО 0 ЦАО 0 ЦАО 0 ЦАО 0 ЮАО 765 ЮАО 455 ЮАО 208 ЮВАО 2079 ЮВАО 2732 ЮВАО 1785 ЮЗАО 0 ЮЗАО 52 ЮЗАО 23 комфорт 19 804 ВАО 1131 25 269 ВАО 1445 17 665 ВАО 492 ЗАО 552 ЗАО 2687 ЗАО 1713 ЗелАО 520 ЗелАО 512 ЗелАО 345 САО 2350 САО 3760 САО 3190 СВАО 3221 СВАО 3587 СВАО 3804 СЗАО 2284 СЗАО 2221 СЗАО 1919 ЦАО 297 ЦАО 498 ЦАО 74 ЮАО 4648 ЮАО 5101 ЮАО 2564 ЮВАО 1755 ЮВАО 3413 ЮВАО 2391 ЮЗАО 3046 ЮЗАО 2045 ЮЗАО 1173 бизнес 8 569 ВАО 433 15 962 ВАО 176 17 401 ВАО 389 ЗАО 1812 ЗАО 3388 ЗАО 3280 ЗелАО 0 ЗелАО 0 ЗелАО 0 САО 1652 САО 2582 САО 2163 СВАО 412 СВАО 1958 СВАО 3130 СЗАО 1790 СЗАО 2552 СЗАО 2800 ЦАО 1522 ЦАО 2984 ЦАО 2625 ЮАО 325 ЮАО 711 ЮАО 1596 ЮВАО 21 ЮВАО 788 ЮВАО 416 ЮЗАО 602 ЮЗАО 823 ЮЗАО 1002 элит 893 ВАО 14 2 250 ВАО 0 3 261 ВАО 0 ЗАО 0 ЗАО 40 ЗАО 814 ЗелАО 0 ЗелАО 0 ЗелАО 0 САО 0 САО 0 САО 116 СВАО 0 СВАО 0 СВАО 0 СЗАО 11 СЗАО 62 СЗАО 13 ЦАО 634 ЦАО 1715 ЦАО 2069 ЮАО 22 ЮАО 249 ЮАО 221 ЮВАО 0 ЮВАО 0 ЮВАО 0 ЮЗАО 212 ЮЗАО 184 ЮЗАО 28

По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, на данный момент можно прогнозировать увеличение объемов в реализации в связи с изменениями в законодательстве.

"Многие застройщики захотят вывести новые проекты до 1 июля 2019 года, чтобы их реализация проходила по старой схеме ДДУ, без использования специальных эскроу-счетов. По этой же причине до 1 июля 2018 года наблюдался всплеск выдачи разрешений на строительство жилых комплексов", - подчеркнул Владимир Каширцев.﻿