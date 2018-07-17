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Источник Правда.Ру

Элитная "первичка" в Москве увеличила объемы на 60%

Экономика » Недвижимость

За два года предложение новостроек в бизнес- и элит-классе в старой Москве увеличилось более чем на 60%, сообщает компания "Азбука жилья".

Как отмечают эксперты, всего на текущий момент на территории "старой" Москвы на различной стадии реализации находится 309 проектов новостроек. По сравнению с июнем 2016 года количество проектов увеличилось на 47%. При этом наибольший рост отмечен в 2017 году. В июне 2017 года в реализации был 281 объект, а в июне 2016 года только 210.

По данным "Азбуки Жилья", за два года предложение новостроек в бизнес- и элит-классе увеличилось более чем на 60%. В комфорт-классе увеличение составило только 30%.

Аналитики отмечают, что в течение двух лет произошло изменение структуры предложения в разрезе по классам. Если в 2016 году, исходя из количества жилых комплексов, доля новостроек комфорт-класса составляла 39%, то к середине 2018 года она снизилась до 34%. Доля бизнес-класса и элитного класса, наоборот, увеличилась до 43% и 18% соответственно.

С точки зрения административных округов Москвы с середины 2016 года до середины 2017 года рост объема предложения из расчета количества квартир в продаже наблюдался в 8 из 10 округов, кроме ЮЗАО и ЗелАО. С июля 2017 года по конец июня 2018 года, наоборот, предложение в сегменте новостроек снизилось во всех округах, кроме СВАО, где был отмечен рост предложения на 25%.

Начиная с 3 квартала 2017 года и по текущий момент объем предложения новостроек комфорт-класса увеличился на 6% только в СВАО. Во всех остальных округах объем предложения в комфорт-классе снизился. При этом в СВАО объем предложения жилых комплексов бизнес-класса увеличился на 60%, подчеркивают эксперты "Азбуки жилья". 

Объем предложения за последние 3 года в разрезе по классам и АО, кол-во квартир

Количество квартир

июн.16

июн.17

июн.18

33 246

47 581

41 045

эконом

3 980

ВАО

0

4 100

ВАО

5

2 718

ВАО

0

ЗАО

804

ЗАО

574

ЗАО

238

ЗелАО

0

ЗелАО

0

ЗелАО

0

САО

332

САО

282

САО

453

СВАО

0

СВАО

0

СВАО

11

СЗАО

0

СЗАО

0

СЗАО

0

ЦАО

0

ЦАО

0

ЦАО

0

ЮАО

765

ЮАО

455

ЮАО

208

ЮВАО

2079

ЮВАО

2732

ЮВАО

1785

ЮЗАО

0

ЮЗАО

52

ЮЗАО

23

комфорт

19 804

ВАО

1131

25 269

ВАО

1445

17 665

ВАО

492

ЗАО

552

ЗАО

2687

ЗАО

1713

ЗелАО

520

ЗелАО

512

ЗелАО

345

САО

2350

САО

3760

САО

3190

СВАО

3221

СВАО

3587

СВАО

3804

СЗАО

2284

СЗАО

2221

СЗАО

1919

ЦАО

297

ЦАО

498

ЦАО

74

ЮАО

4648

ЮАО

5101

ЮАО

2564

ЮВАО

1755

ЮВАО

3413

ЮВАО

2391

ЮЗАО

3046

ЮЗАО

2045

ЮЗАО

1173

бизнес

8 569

ВАО

433

15 962

ВАО

176

17 401

ВАО

389

ЗАО

1812

ЗАО

3388

ЗАО

3280

ЗелАО

0

ЗелАО

0

ЗелАО

0

САО

1652

САО

2582

САО

2163

СВАО

412

СВАО

1958

СВАО

3130

СЗАО

1790

СЗАО

2552

СЗАО

2800

ЦАО

1522

ЦАО

2984

ЦАО

2625

ЮАО

325

ЮАО

711

ЮАО

1596

ЮВАО

21

ЮВАО

788

ЮВАО

416

ЮЗАО

602

ЮЗАО

823

ЮЗАО

1002

элит

893

ВАО

14

2 250

ВАО

0

3 261

ВАО

0

ЗАО

0

ЗАО

40

ЗАО

814

ЗелАО

0

ЗелАО

0

ЗелАО

0

САО

0

САО

0

САО

116

СВАО

0

СВАО

0

СВАО

0

СЗАО

11

СЗАО

62

СЗАО

13

ЦАО

634

ЦАО

1715

ЦАО

2069

ЮАО

22

ЮАО

249

ЮАО

221

ЮВАО

0

ЮВАО

0

ЮВАО

0

ЮЗАО

212

ЮЗАО

184

ЮЗАО

28

              По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, на данный момент можно прогнозировать увеличение объемов в реализации в связи с изменениями в законодательстве.

"Многие застройщики захотят вывести новые проекты до 1 июля 2019 года, чтобы их реализация проходила по старой схеме ДДУ, без использования специальных эскроу-счетов. По этой же причине до 1 июля 2018 года наблюдался всплеск выдачи разрешений на строительство жилых комплексов", - подчеркнул Владимир Каширцев.﻿

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