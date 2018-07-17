За два года предложение новостроек в бизнес- и элит-классе в старой Москве увеличилось более чем на 60%, сообщает компания "Азбука жилья".
Как отмечают эксперты, всего на текущий момент на территории "старой" Москвы на различной стадии реализации находится 309 проектов новостроек. По сравнению с июнем 2016 года количество проектов увеличилось на 47%. При этом наибольший рост отмечен в 2017 году. В июне 2017 года в реализации был 281 объект, а в июне 2016 года только 210.
По данным "Азбуки Жилья", за два года предложение новостроек в бизнес- и элит-классе увеличилось более чем на 60%. В комфорт-классе увеличение составило только 30%.
Аналитики отмечают, что в течение двух лет произошло изменение структуры предложения в разрезе по классам. Если в 2016 году, исходя из количества жилых комплексов, доля новостроек комфорт-класса составляла 39%, то к середине 2018 года она снизилась до 34%. Доля бизнес-класса и элитного класса, наоборот, увеличилась до 43% и 18% соответственно.
С точки зрения административных округов Москвы с середины 2016 года до середины 2017 года рост объема предложения из расчета количества квартир в продаже наблюдался в 8 из 10 округов, кроме ЮЗАО и ЗелАО. С июля 2017 года по конец июня 2018 года, наоборот, предложение в сегменте новостроек снизилось во всех округах, кроме СВАО, где был отмечен рост предложения на 25%.
Начиная с 3 квартала 2017 года и по текущий момент объем предложения новостроек комфорт-класса увеличился на 6% только в СВАО. Во всех остальных округах объем предложения в комфорт-классе снизился. При этом в СВАО объем предложения жилых комплексов бизнес-класса увеличился на 60%, подчеркивают эксперты "Азбуки жилья".
Объем предложения за последние 3 года в разрезе по классам и АО, кол-во квартир
|
Количество квартир
|
июн.16
|
июн.17
|
июн.18
|
33 246
|
47 581
|
41 045
|
эконом
|
3 980
|
ВАО
|
0
|
4 100
|
ВАО
|
5
|
2 718
|
ВАО
|
0
|
ЗАО
|
804
|
ЗАО
|
574
|
ЗАО
|
238
|
ЗелАО
|
0
|
ЗелАО
|
0
|
ЗелАО
|
0
|
САО
|
332
|
САО
|
282
|
САО
|
453
|
СВАО
|
0
|
СВАО
|
0
|
СВАО
|
11
|
СЗАО
|
0
|
СЗАО
|
0
|
СЗАО
|
0
|
ЦАО
|
0
|
ЦАО
|
0
|
ЦАО
|
0
|
ЮАО
|
765
|
ЮАО
|
455
|
ЮАО
|
208
|
ЮВАО
|
2079
|
ЮВАО
|
2732
|
ЮВАО
|
1785
|
ЮЗАО
|
0
|
ЮЗАО
|
52
|
ЮЗАО
|
23
|
комфорт
|
19 804
|
ВАО
|
1131
|
25 269
|
ВАО
|
1445
|
17 665
|
ВАО
|
492
|
ЗАО
|
552
|
ЗАО
|
2687
|
ЗАО
|
1713
|
ЗелАО
|
520
|
ЗелАО
|
512
|
ЗелАО
|
345
|
САО
|
2350
|
САО
|
3760
|
САО
|
3190
|
СВАО
|
3221
|
СВАО
|
3587
|
СВАО
|
3804
|
СЗАО
|
2284
|
СЗАО
|
2221
|
СЗАО
|
1919
|
ЦАО
|
297
|
ЦАО
|
498
|
ЦАО
|
74
|
ЮАО
|
4648
|
ЮАО
|
5101
|
ЮАО
|
2564
|
ЮВАО
|
1755
|
ЮВАО
|
3413
|
ЮВАО
|
2391
|
ЮЗАО
|
3046
|
ЮЗАО
|
2045
|
ЮЗАО
|
1173
|
бизнес
|
8 569
|
ВАО
|
433
|
15 962
|
ВАО
|
176
|
17 401
|
ВАО
|
389
|
ЗАО
|
1812
|
ЗАО
|
3388
|
ЗАО
|
3280
|
ЗелАО
|
0
|
ЗелАО
|
0
|
ЗелАО
|
0
|
САО
|
1652
|
САО
|
2582
|
САО
|
2163
|
СВАО
|
412
|
СВАО
|
1958
|
СВАО
|
3130
|
СЗАО
|
1790
|
СЗАО
|
2552
|
СЗАО
|
2800
|
ЦАО
|
1522
|
ЦАО
|
2984
|
ЦАО
|
2625
|
ЮАО
|
325
|
ЮАО
|
711
|
ЮАО
|
1596
|
ЮВАО
|
21
|
ЮВАО
|
788
|
ЮВАО
|
416
|
ЮЗАО
|
602
|
ЮЗАО
|
823
|
ЮЗАО
|
1002
|
элит
|
893
|
ВАО
|
14
|
2 250
|
ВАО
|
0
|
3 261
|
ВАО
|
0
|
ЗАО
|
0
|
ЗАО
|
40
|
ЗАО
|
814
|
ЗелАО
|
0
|
ЗелАО
|
0
|
ЗелАО
|
0
|
САО
|
0
|
САО
|
0
|
САО
|
116
|
СВАО
|
0
|
СВАО
|
0
|
СВАО
|
0
|
СЗАО
|
11
|
СЗАО
|
62
|
СЗАО
|
13
|
ЦАО
|
634
|
ЦАО
|
1715
|
ЦАО
|
2069
|
ЮАО
|
22
|
ЮАО
|
249
|
ЮАО
|
221
|
ЮВАО
|
0
|
ЮВАО
|
0
|
ЮВАО
|
0
|
ЮЗАО
|
212
|
ЮЗАО
|
184
|
ЮЗАО
|
28
По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, на данный момент можно прогнозировать увеличение объемов в реализации в связи с изменениями в законодательстве.
"Многие застройщики захотят вывести новые проекты до 1 июля 2019 года, чтобы их реализация проходила по старой схеме ДДУ, без использования специальных эскроу-счетов. По этой же причине до 1 июля 2018 года наблюдался всплеск выдачи разрешений на строительство жилых комплексов", - подчеркнул Владимир Каширцев.
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