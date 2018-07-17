MR Group сделает открытие в 2020 году

В Северном административном округе стартовали продажи нового жилого комплекса комфорт-класса Discovery, строящегося в «зеленом» треугольнике между Химкинским лесопарком и парками Дружбы и Грачёвским. Расположена новостройка рядом с метро «Ховрино».

Комплекс Discovery общей площадью 110 200 квадратных метров включает пять жилых корпусов высотой до 31 этажа, объединенных между собой двухуровневой подземной стоянкой с кладовыми помещениями. На первом этаже откроется детский центр раннего развития, а также многочисленные магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры. Каждый из пяти домов назван в честь известных писателей-фантастов: Кир Булычёв, Александр Беляев, Рэй Брэдбери, Жюль Верн, Айзек Азимов. Здания имеют сложный рисунок и ритмику фасада, образующуюся из комбинации остекления, стеновых и декоративных элементов, скрывающих ниши кондиционеров.

В закрытом дворе без машин появятся игровые зоны для всех возрастов, места для спокойного времяпрепровождения, спортивные площадки и променад. На территории комплекса предусмотрена система видеонаблюдения, круглосуточная охрана с функцией быстрого реагирования, а также биометрическая система доступа в подъезды. В паркинге будет работать система считывания автомобильного номера.

«Discovery в переводе с английского означает «открытие», и данный проект действительно в какой-то степени можно назвать таковым, - комментирует Наталья Сазонова, директор по развитию бизнеса компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. - В данной новостройке собраны воедино большинство преимуществ современных жилых комплексов. К примеру, двор без машин, бесключевой доступ в подъезд по отпечатку пальца, разновозрастные детские площадки, разделение придомовой территории на зону активного и спокойного отдыха, кладовые комнаты и такие приятные бонусы, как помещения для мытья лап питомцам или консьерж-сервис. Самое главное - все это доступно массовому покупателю за относительно небольшой бюджет - всего от 3,9 млн рублей. Пожалуй, это одно из лучших сегодня предложений на рынке недвижимости с точки зрения сочетания цены и качества».

В продажу поступил первый 22-х этажный корпус с площадью квартир от 28 кв. м до 166 кв. м. На старте продаж минимальный бюджет покупки студии составляет 3,9 млн рублей (от 28,91 кв. м), однокомнатной квартиры - 5,29 млн рублей (от 38,65 кв. м), двухкомнатной - 6,69 млн рублей (от 41,49 кв. м), трехкомнатной - 9,4 млн рублей (от 71,94 кв. м), четырехкомнатной -13,4 млн рублей (от 91,48 кв. м). На выбор представлены варианты как классической, так и европейской планировки с объединенной кухней-гостиной. Из окон открываются виды на Останкинскую телебашню, Химкинский лесопарк, канал им. Москвы, ММДЦ «Москва-Сити» и сталинские высотки. Квартиры в этом корпусе продаются без отделки. Его сдача запланирована на лето 2020 года.

Реализацию проекта Discovery ведет компания MR Group, работающая на рынке с 2003 года. Портфель девелопера насчитывает 37 объектов общей площадью 5 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.