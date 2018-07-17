14 объектов социального назначения ввели в эксплуатацию в Москве частные инвесторы за шесть месяцев 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, с начала года за счет средств инвесторов в столице было введено 14 соцобъектов, включая три детских сада.
"В новые ДОУ смогут ходить более 800 маленьких москвичей", — подчеркнул Константин Тимофеев.
Сообщается, что два новых детских сада появились в Московском: на ул. Лаптева, д.6, корп.2 и корп.3. Еще один детсад введен по адресу: ш. Энтузиастов, д. 86А, корп.1.
Кроме того, за счет средств инвесторов построены три лечебно-оздоровительных объекта. Один из них — Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" Министерства здравоохранения РФ по адресу: ул. Островитянова, д. 1, стр. 10. В него входит стационар на 325 мест, включая 25 мест — дневное отделение, а также поликлиника на 250 посещений в смену.
Второй — это поликлиника на 310 посещений в смену в деревне Пыхтино по адресу: пос. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д. 14,.
Третий — реконструированный центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий по адресу: п. Вороновское, вблизи д. Ясенки.
Помимо этого, как отмечается в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста, введены в эксплуатацию три спортивно-рекреационных объекта. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 1-й Стрелецкий пр., д. 14; многофункциональный комплекс с оздоровительным центром по адресу: Лухмановская ул., д. 12; спортивный корпус в рамках офисно-гостиничного комплекса по адресу: п. Рязановское, с. Остафьево.
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