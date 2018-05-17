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Источник Правда.Ру

Пять столичных округов предлагают 80% массовой "первички"

Экономика » Недвижимость

Порядка 80% первичного предложения квартир экономкласса приходится на пять столичных округов, сообщает компания "БЕСТ-Новострой". Лидером в пятерке является ЮВАО, где сосредоточено 20% от всего объема новостроек.

По данным экспертов, в ЮВАО реализуется 88 корпусов в рамках 15 проектов, из которых два жилых комплекса эконом-класса относятся к числу самых доступных в столице ("Мой адрес в Некрасовке" и ЖК "Некрасовка").

Также достаточно широкий выбор квартир представлен в ЮАО, занимающем второе место по объемам нового строительства — здесь реализуется 55 корпусов в составе 17 проектов, что составляет 18% от общего объема строящегося жилья массового сегмента, отмечают аналитики.

Третью строчку занимает САО — его доля от общего объема по Москве составляет 14%, что включает 24 проекта на 65 корпусов.

На четвертом месте с долей в 13% — Северо-Восточный округ. Здесь сегодня реализуется 56 корпусов в составе 18 проектов, из которых ЖК "Ты и я" и "Мой адрес на Дмитровском 169" также входят в пятерку самых доступных по цене проектов в старых границах Москвы.

Замыкает пятерку лидеров ЗАО. Здесь реализуется 31 жилой комплекс, это значительно больше чем в других округах, но в ЗАО проекты не столь масштабные — в рамках данного числа проектов на экспозиции представлено 78 корпусов. Важно, что и в престижном Западном округе есть недорогие предложения, в частности жилой комплекс эконом-класса "Солнцево" от девелопера ДСК-1 — еще один проект из пятерки самых доступных проектов в Москве, сообщает "БЕСТ-Новострой".

 

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Темы жилье округ недвижимость строительство первичный рынок новостройки Москвы
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