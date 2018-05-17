Открытие павильона "Ледяная пещера" на территории парка "Зарядье" состоится сегодня, 17 мая, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В "Ледяной пещере" смонтировали систему из 13,7 км трубок из нержавеющей стали, по которым течет хладреагент. Чтобы сформировать идеальные кристаллы снега, на эти трубки распыляли воду", — отметил М. Хуснуллин.
Он отметил, что "Ледяная пещера" — сложный в техническом исполнении объект, аналогов которому в России сегодня нет. "Это уникальный объект, такого у нас никто еще не делал. Инсталляция работает по принципу морозильной камеры. Она поделена на 11 контуров — оснований, к которым крепятся трубки. По ним подается охлаждающая жидкость со специальным реагентом, формирующим красивый прозрачный лед", — добавил глава стройкомплекса.
Ранее М. Хуснуллин сообщал, что ледяной пещере постоянно будет поддерживаться температура минус пять градусов. Высота "ледника", который позволит гостям окунуться в атмосферу Арктики, достигнет 6 м.
Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов — около 80 тыс. кв.м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.
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