Минимальная аренда квартир в Крыму составляет 20 тыс. рублей﻿

Аренда квартиры на берегу Крымского полуострова обойдется от 20 до 120 тысяч рублей в месяц, сообщает компания "МИЭЛЬ-Франчайзинг". Приобрести квартиру здесь можно от 1,6 до 67 млн рублей.

В преддверии летнего сезона специалисты компании "МИЭЛЬ-Франчайзинг" проанализировали, каков разброс цен аренды и продажи недвижимости в Крыму.По данным экспертов, наиболее недорогие арендные предложения в курортных городах полуострова начинаются от 20 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно арендовать просторную меблированную студию площадью 40 кв.м (кухня 10 кв.м) в Симферополе.

В Ялте самая недорогая квартира в аренду предлагается за 20 тысяч рублей в месяц. За эти деньги арендатор получит однокомнатную меблированную квартиру общей площадью 26 кв.м на первом этаже одноэтажного кирпично-монолитного дома.

Как сообщает "МИЭЛЬ-Франчайзинг", наиболее дорогое предложение в аренду — четырехкомнатная квартира в Симферополе рядом с Гагаринским парком за 120 тысяч рублей в месяц. Общая площадь квартиры 130 кв.м.

Что касается покупки квартир, то, по данным экспертов, самая недорогая квартира в Симферополе продается за 2,2 млн рублей. Это однокомнатная квартира на 7-м этаже 9-этажного дома. Общая площадь 37 кв.м, кухня 8 кв.м. Удаленность от моря 40 м.

Самая недорогая квартира в Ялте предлагается в продажу за 1,6 млн рублей. Это малогабаритная однокомнатная квартира гостиничного типа. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Требует ремонта, есть возможность пристройки. Общая площадь 19 кв.м.

По данным "МИЭЛЬ-Франчайзинг", самая дорогая квартира, предлагаемая в продажу в Симферополе, оценивается в 67 млн рублей. Это четырехкомнатная меблированная квартира на втором этаже нового трехэтажного дома. Общая площадь 95 кв.м, кухня 8 кв.м. В квартире выполнен качественный ремонт, отопление индивидуальное газовое.

В Ялте наиболее дорогим объектом можно считать апартаменты за 62 млн рублей. Двухуровневые четырехкомнатные апартаменты расположены на последнем этаже 9-этажного нового дома. Общая площадь 280 кв.м. На первом этаже расположен просторная гостиная с панорамными окнами, спальня с санузлом, балкон с видом на Ялтинскую бухту. На втором этаже — две светлые просторные спальни с санузлами. С собственной террасы, площадью 100 кв.м, открывается панорамный вид на море, набережную, горы. На террасе расположена летняя кухня, террасная мебель и даже душ, сообщает "МИЭЛЬ-Франчайзинг".