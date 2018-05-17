В 2018 году к проектам благоустройства пятнадцати парков и улиц столичного мегаполиса планируется привлечь лучших архитекторов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг в рамках архитектурной выставки АРХ Москва.
"Ухоженные парки, скверы и обустроенные пешеходные зоны необходимы для улучшения качества жизни в мегаполисе. Мы готовы предложить московским архитекторам поучаствовать в проектах благоустройства и обновления пятнадцати различных парков и улиц", — сказал Марат Хуснуллин.
По его словам, в результате реализации этих проектов, в столице появится около 650 гектаров новых качественных общественных пространств.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что развитие общественных пространств в городе является одной из ключевых тем выставки АРХ Москва-2018.
"Это очень важная и перспективная тема, решение вопроса благоустройства и создания качественной среды напрямую сказывается на качестве жизни в городе", — пояснил С. Собянин.
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