Лучших архитекторов привлекут к благоустройству 15 улиц и парков Москвы

В 2018 году к проектам благоустройства пятнадцати парков и улиц столичного мегаполиса планируется привлечь лучших архитекторов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг в рамках архитектурной выставки АРХ Москва.

"Ухоженные парки, скверы и обустроенные пешеходные зоны необходимы для улучшения качества жизни в мегаполисе. Мы готовы предложить московским архитекторам поучаствовать в проектах благоустройства и обновления пятнадцати различных парков и улиц", — сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, в результате реализации этих проектов, в столице появится около 650 гектаров новых качественных общественных пространств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что развитие общественных пространств в городе является одной из ключевых тем выставки АРХ Москва-2018.

"Это очень важная и перспективная тема, решение вопроса благоустройства и создания качественной среды напрямую сказывается на качестве жизни в городе", — пояснил С. Собянин.