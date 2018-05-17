Участники архитектурного конкурса предложили 20 проектов реновации Москвы

Участники конкурса на концепцию реновации экспериментальных площадок предлагают обустроить парки, сады и "зеленые" крыши, построить фуникулер через Москву-реку и открыть музей "Оттепель", рассказал главный архитектор Москвы Серей Кузнецов в четверг.

"У нас 20 проектов, и все они по-своему уникальны. Работы сделаны очень грамотно и профессионально. Есть радикальные и очень неожиданные предложения от архитекторов, но это не значит, что они будут со знаком "плюс" для проекта", - сказал С. Кузнецов в рамках выставки АРХ Москва.

По его мнению, удачным предложением является обустройство парка с бульварами, аллеями и водоемами в Головинском районе. "Таким образом, территория должна превратиться в район-парк, с пешеходной и велосипедной доступностью к прилегающим зеленым зонам", - сказал С.Кузнецов.

Другая концепция предлагает организовать "зеленые периметры", музей "Оттепель" и детский сад на крыше в районе Царицыно. "Каждый проект по этому району уникален, однако все архитекторы согласны в одном - это зеленый район, природу и исторический ландшафт которого нужно сохранить, облагородить и сделать доступными для жителей", - добавил С.Кузнецов.

По его словам, заметными частями проекта конкурсантов по преобразованию района Хорошево-Мневники стали "умные" автобусы, фуникулер через Москву-реку и цветущая сакура. С.Кузнецов напомнил, что сейчас идет активная работа с финалистами этого конкурса, анализ их предложений и концепций.

Итоги конкурса предполагается объявить в сентябре этого года. Главный архитектор Москвы подчеркнул, что все предложения архитекторов по реновации пяти экспериментальных площадок представлены на стендах, проходящей в Центральном доме художника международной выставки АрхМосква.

Архитектурно-градостроительный конкурс на разработку проектов экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве стартовал в конце апреля 2017 года. Он проводится для выбора наилучших решений для пяти пилотных площадок в районах Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что программа реновации в целом изменит планировку территорий. "Будем ориентироваться на квартальную застройку с комфортными дворами и системой общественных пространств. Улучшение жилищных условий полутора миллионов москвичей, современные кварталы, качественные дома и квартиры, в которых люди будут жить в гораздо более просторных условиях, чем сегодня, вместо дряхлеющих аварийных домов - таким, я уверен, будет результат реновации", - заявлял С.Собянин.