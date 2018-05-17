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Источник Правда.Ру

Объем предложения в новостройках Москвы в апреле снизился на 6%

Экономика » Недвижимость

В апреле 2018 года на первичном рынке жилья массового сегмента в Москве экспонировалось 16 725 квартир, сообщает компания "Метриум". В сравнении с предыдущим месяцем данный показатель снизился на 5,9%.

По данным "Метирум", в новостройках столичного мегаполиса в массовом сегменте рынка жилья в апреле текущего года велись продажи в 75 комплексах, в которых экспонировалось порядка 16 725 квартир общей площадью 0,994 млн кв.м. В сравнении с предыдущим месяцем данный показатель снизился на 5,9% по количеству квартир и на 5,2% по продаваемой площади лотов.

По словам генерального директора "Метриум" Натальи Кругловой, сокращение объема экспозиции объясняется стабильным спросом, подкрепляемым привлекательными условиями ипотечного кредитования и весенними акциями. В преддверии праздников во второй половине апреля во многих комплексах были объявлены скидки в размере 9%. В итоге средний размер дисконта в сегменте составил 6% против 5% в марте. На отдельные пулы лотов скидки доходили до 15-24%.

Как отмечают аналитики "Метриум", в структуре предложения по административным округам не произошло существенных изменений. Наибольшая доля квартир по-прежнему приходится на ЮВАО и составляет треть от общего объема экспонируемых лотов — 33,9%. Показатель вырос по сравнению с мартовским значением на 2,5 п.п. Также в этом месяце увеличилась доля ЮАО на 1,4 п.п. и составила 17,4%. Наименьший объем предложения традиционно сосредоточен в ВАО — 3% против 2,8% в марте.

Эксперты подчеркивают, что более трети предлагаемых квартир находится в домах на стадии отделочных работ. Структура предложения по типологии за отчетный период почти не претерпела изменений. Три четверти общего объема экспонируемых квартир занимают однокомнатные (32,0%; -1,4 п.п.) и двухкомнатные лоты (41,0%; +1,6 п.п.). На трехкомнатные квартиры приходится 20,8% (0 п.п.). Квартиры-студии составляют 4,4% против 4,7% в марте. Наименьшую долю по-прежнему занимают многокомнатные лоты — 1,8% (+0,1 п.п.).

По подсчетам аналитиков "Метриум", средняя цена предложения в апреле 2018 года на рынке новостроек массового сегмента снизилась на 0,4% и составила 151 130 руб. за кв.м. Средняя стоимость квартиры составила 8,977 млн руб. (+0,4%).

 

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Темы квартиры недвижимость строительство массовый сегмент новостройки Москвы
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