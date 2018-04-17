В марте средний чек проданной квартиры на вторичном рынке Москвы сократился и составил 8,315 млн рублей. По данным компании "МИЭЛЬ", объем предложения незначительно снизился к февралю, средняя цена квадратного метра составила 212,03 тыс. рублей.
Объем предложения в марте вырос на 4% по отношению к февралю и достиг 41713 квартир. При этом доля нового предложения составила 21%. Средняя стоимость квадратного метра московского вторичного жилья равна 212,03 тыс. рублей — это на полпроцента ниже, чем месяцем ранее, отмечают эксперты.
По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марины Толстик, сокращение среднего чека в большой степени было обусловлено изменением цены трехкомнатных квартир, стоимость которых заметно сократилась с февраля. Трехкомнатные квартиры, которые закономерно дороже меньших объектов, довольно долго ждут своего покупателя, и собственники поняли, что необходимо изменять ценник, чтобы их квартиры успешно продавались. Рост дисконтов на трешки и снижение цен вызвали довольно заметный интерес у покупателей, которыми традиционно являются семейные пары с детьми, отметила Марина Толстик.
Что касается изменения цен по округам, то в пределах МКАД, по данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", везде стабильная ситуация, а в Новой Москве рост на 1% замечен в Новомосковском административном округе. При этом за год цены снизились во всех округах, кроме САО, ВАО и НАО — там колебания практически незаметны. А вот в СЗАО за год рост цен составил более 4%. В целом по Москве в пределах МКАД рост цен составил 0,5% с марта прошлого года.
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