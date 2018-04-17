Спрос на помещения под ломбарды резко увеличился

За последние пять лет в Москве резко увеличилось количество обращений по поводу аренды со стороны ломбардов. По данным экспертов ГК "Экоофис", спрос на помещения в неклассифицируемых торговых центрах с начала 2013 года вырос вдвое.

Спрос на услуги ломбардов со стороны населения показал буквально взрывной рост в период экономических потрясений конца 2014–2015 гг. Резкое ослабление рубля привело к росту потребности населения в заемных средствах, при этом одобрять кредиты банки стали гораздо менее активно, отмечают аналитики.

По словам собственника ГК "Экоофис" Андрея Ковалева, население массово стало обращаться за заемными средствами в ломбарды и микрофинансовые организации. При этом из-за огромных процентов МФО многие заемщики не смогли нормально обслуживать свои займы, это дало дополнительный приток в ломбарды — сдавая золото, люди гасят набежавшие проценты.

В итоге рынок, по оценке Национального объединения ломбардов, за 2015 год вырос на 100%, за 2016-й — еще на 50%. Инвесторы активно пошли в сегмент, что спровоцировало бум спроса на помещения под ломбарды, подчеркнул А. Ковалев.

По статистике ГК "Экоофис", наиболее распространенные требования к помещениям в торговых центрах со стороны ломбардов, — это площадь от 7 до 50 кв.м, первый этаж, близость к выходам из ТЦ либо прикассовая зона якорного супермаркета. Рассматриваются преимущественно торговые центры, расположенные рядом с выходами из метро либо МЦК, а также рядом со станциями пригородных электричек.