Самые дорогие новостройки Подмосковья — в Химках

За год число объектов в экспозиции на "первичке" Подмосковья сократилось на 7%, сообщает ИНКОМ-Недвижимость. Самый высокий уровень цен зафиксирован в г. Химки — 6,7 млн руб. за объект; самый низкий — в Воскресенском районе, где квартира в среднем стоит 1,4 млн рублей.

Эксперты ИНКОМ-Недвижимость составили рейтинги подмосковных локаций с наиболее высокими индексами спроса и предложения: в лидерах Одинцовский и Красногорский районы соответственно. В списки районов с самыми низкими показателями востребованности и объема экспозиции первичных объектов вошли, в частности, Воскресенский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский районы. Максимальная цена 1 кв.м в среднем по области составляет 99,8 тыс. рублей (год назад — 100,4 тыс. рублей), минимальная — 39,6 тыс. рублей (год назад — 32,8 тыс. рублей).

Самая высокая средняя стоимость 1 кв.м нового жилья зафиксирована в Химках: она составляет 99,8 тыс. рублей (год назад в этом городе показатель был выше — 100,4 тыс. рублей); на втором месте — Красногорский район с ценой 97,6 тыс. рублей за "квадрат"; замыкает ТОП-3 Одинцовский район, где 1 кв.м стоит 95,6 тыс. рублей, отмечает ИНКОМ-Недвижимость.

В рейтинге наиболее дорогостоящих объектов также лидирует г. Химки, где средняя стоимость первичной квартиры составляет 6,7 млн рублей; на втором месте — Истринский район с 6,4 млн рублей, "бронза" — у Одинцовского района с 5,2 млн рублей за лот.

По данным ИНКОМа, cамые доступные по цене квартиры можно найти в Воскресенском районе — в среднем 1,4 млн рублей; "серебро" в рейтинге локаций с экономичными вариантами покупки квартиры в новостройке поделили Орехово-Зуевский и Чеховский районы — здесь средняя стоимость приобретения составляет 2 млн рублей; замыкает тройку лидеров Ногинский район, где первичная квартира обойдется в 2,2 млн рублей.