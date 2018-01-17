Минстрой придумал способ ограничить плату за жилищные услуги

Ведомство составило методичку по расчету тарифа, который пока устанавливают муниципалитеты — без единого подхода, зачастую внося изменения без объективных причин.

Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства России составило список методических указаний, помогающих рассчитать сумму и предельное значение оплаты за содержание жилого помещения.

В пояснительной записке к документу говорится, что предложенная ведомством методика "позволит ввести ограничение роста платы за обязательные жилищные услуги по аналогии с подходом, действующим относительно коммунальных услуг".

Вдобавок Минстрой тем самым дает муниципалитетам возможность устанавливать порядок регулирования платы за жилое помещение в тех случаях, когда собственники не сделали этого сами на собрании или вообще не выбрали способ управления домом.

Ведомство рассчитывает, что предложенный им подход "станет целевым ориентиром для всех муниципалитетов и позволит ограничить размер жилищной услуги", пояснил его глава Михаил Мень.

"То, какие услуги собственники жилья поручают выполнить управляющей компании и сколько они готовы за это платить, они определяют на общем собрании собственников жилья. В том случае, если собственники этого не сделали, управляющая компания вправе использовать муниципальный тариф, но ограниченный определенной методикой", — напомнил министр.

До сих пор, по его словам, в России не существовало преграды для стихийного роста стоимости жилищных услуг — но теперь для него будет определен предельный индекс.

В настоящее время тарифы формирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), однако Минстрой инициировал ввод ограничения совокупного платежа граждан.

Пока муниципалитеты устанавливают тариф сами, без методики и единого подхода, зачастую внося изменения без объективных причин и с неопределенной частотой. Предложенная министерством новелла содержит методику расчета по средней стоимости оказания услуг — содержания, ремонта и управления жильем. В частности, предлагается учитывать расходы на эксплуатацию машин и техники для содержания жилья (тракторов, снегоуборщиков и т. д.) и оплату труда по ТК РФ.