Люкс-апартаменты составляют 5% "первички" Москвы

Апартаменты премиум-класса занимают 5% предложения в новостройках "старой" Москвы, сообщает компания Est-a-Tet.

Эксперты отмечают, что спрос на такое предложение остается стабильным.

Аналитики Est-a-Tet определили люксовые апарт-комплексы столицы в бюджете до 25 млн рублей.

Из 27 проектов в реализации 89% предложения расположено в ЦАО.

Если рассматривать показатели по округам, то максимальное значение средней цены на апартаменты традиционно отмечено в ЦАО (580,7 тыс. руб./кв.м), минимальный уровень зафиксирован в ВАО Москвы (132,5 тыс. руб./кв.м).

Однокомнатные апартаменты, как всегда, пользовались наибольшим спросом - 54,8%.

Лидером рейтинга апарт-комплексов премиум-класса в бюджете до 25 млн рублей стал жилой квартал "I'M на Садовом" от Группы ПСН, расположенный в Замоскворечье. Студию площадью 46 кв.м здесь можно приобрести за 14,1 млн рублей.

Апартамент в клубном доме "Цвет,32" площадью 34,5 "квадратов" обойдется в 14,4 млн рублей.

По данным Est-a-Tet, средняя цена элитных апартаментов в центре Москвы составляет 515,5 тыс. рублей за кв.м и более четверти предложения в данном сегменте представлено в бюджете от 25 млн рублей.

По мнению аналитиков Est-a-Tet, приобретение недвижимости такого уровня по доступной цене в настоящее время считается достаточно выгодным вложением средств.