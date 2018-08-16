Апартаменты премиум-класса занимают 5% предложения в новостройках "старой" Москвы, сообщает компания Est-a-Tet.
Эксперты отмечают, что спрос на такое предложение остается стабильным.
Аналитики Est-a-Tet определили люксовые апарт-комплексы столицы в бюджете до 25 млн рублей.
Из 27 проектов в реализации 89% предложения расположено в ЦАО.
Если рассматривать показатели по округам, то максимальное значение средней цены на апартаменты традиционно отмечено в ЦАО (580,7 тыс. руб./кв.м), минимальный уровень зафиксирован в ВАО Москвы (132,5 тыс. руб./кв.м).
Однокомнатные апартаменты, как всегда, пользовались наибольшим спросом - 54,8%.
Лидером рейтинга апарт-комплексов премиум-класса в бюджете до 25 млн рублей стал жилой квартал "I'M на Садовом" от Группы ПСН, расположенный в Замоскворечье. Студию площадью 46 кв.м здесь можно приобрести за 14,1 млн рублей.
Апартамент в клубном доме "Цвет,32" площадью 34,5 "квадратов" обойдется в 14,4 млн рублей.
По данным Est-a-Tet, средняя цена элитных апартаментов в центре Москвы составляет 515,5 тыс. рублей за кв.м и более четверти предложения в данном сегменте представлено в бюджете от 25 млн рублей.
По мнению аналитиков Est-a-Tet, приобретение недвижимости такого уровня по доступной цене в настоящее время считается достаточно выгодным вложением средств.
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