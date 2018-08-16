Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Люкс-апартаменты составляют 5% "первички" Москвы

Экономика » Недвижимость

Апартаменты премиум-класса занимают 5% предложения в новостройках "старой" Москвы, сообщает компания Est-a-Tet.

Эксперты отмечают, что спрос на такое предложение остается стабильным. 

Аналитики Est-a-Tet определили люксовые апарт-комплексы столицы в бюджете до 25 млн рублей.

Из 27 проектов в реализации 89% предложения расположено в ЦАО.

Если рассматривать показатели по округам, то максимальное значение средней цены на апартаменты традиционно отмечено в ЦАО (580,7 тыс. руб./кв.м), минимальный уровень зафиксирован в ВАО Москвы (132,5 тыс. руб./кв.м).

Однокомнатные апартаменты, как всегда, пользовались наибольшим спросом -  54,8%. 

Лидером рейтинга апарт-комплексов премиум-класса в бюджете до 25 млн рублей стал жилой квартал "I'M на Садовом" от Группы ПСН, расположенный в Замоскворечье. Студию площадью 46 кв.м здесь можно приобрести за 14,1 млн рублей.

Апартамент в клубном доме "Цвет,32" площадью 34,5 "квадратов" обойдется в 14,4 млн рублей.

По данным Est-a-Tet, средняя цена элитных апартаментов в центре Москвы составляет 515,5 тыс. рублей за кв.м и более четверти предложения в данном сегменте представлено в бюджете от 25 млн рублей.

По мнению аналитиков Est-a-Tet, приобретение недвижимости такого уровня по доступной цене в настоящее время считается достаточно выгодным вложением средств.

Студенты занимают 1% съемного жилья Студенты занимают 1% съемного жилья

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы апартаменты недвижимость элитное жилье строительство квартира в Москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти" к России
Криптобиржи
Как криптобиржи решают судьбы: история Ethereum Classic
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Новости Все >
Введены правила проектирования общежитий и хостелов﻿
Распад России начнется с Москвы и Подмосковья?
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Люкс-апартаменты составляют 5% "первички" Москвы
Доставщик еды объедался изысканными блюдами из дорогих ресторанов?
Мэр Оренбурга арестован по делу о 600-тысячной взятке
Германию убедили, что Крым принадлежит России
Студенты арендуют 1% съемного жилья в Москве
Илон Маск доигрался: открыто расследование его махинаций
Какого "позитива" не хватает Путину в соцсетях
Читательский топ
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Возраст не по паспорту, а по факту
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?

США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.

Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией

В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.

Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Экономика
Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?
Деньги
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Политика
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать

Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?

Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Белоруссия
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Политика
Поклонская тайно вышла замуж. Не за царя
Экономика
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Антон Куликов Европу рассортировали по "группам ненависти" к России Антон Куликов Любовь Степушова Путин провоцирует: "Австрия меня любит" Любовь Степушова Игорь Буккер Места, где убивают, не спрашивая имени Игорь Буккер
Комментарии
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Мигрант убил провинциалку за голубые глаза сына
Смета для Ходорковского: бывшие соратники обвиняют
Распад России начнется с Москвы и Подмосковья?
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Обвинят Россию: Украина готовит радиационную атаку на Донбасс
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Германию убедили, что Крым принадлежит России
"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией
Россия потратит почти миллиард рублей на украшение Гаваны
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Астрономы рассказали об открытии внеземного разума
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три

На Украине ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии. Возможно ли это?

Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Евросоюз
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Украина
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ