Студенты арендуют 1% съемного жилья в Москве

Студенты арендуют не более 1% городского жилья, говорится в исследовании компании «МИЭЛЬ-Аренда». Остальные живут в общежитиях или с родителями.

Для многих студентов общежитие - это семейный очаг. Но такой вариант подходит не всем. И многие студенты пытаются найти подходящий съемный вариант

Цены съемных квартир варьируются от 22 до 35 тыс. рублей в месяц.

Традиционно самым студенческим округом столицы является юго-запад, где сосредоточено большинство престижных вузов.

С другой стороны, в удаленности всего на несколько станций метрополитена можно сэкономить 2-3 тыс. рублей. Значение имеет и безопасность в районе проживания, в частности, состояние на подъезда и соседство.

Необходимо отметить, что у самих арендодателей тоже есть свои условия и предпочтения. Например, практика совместного найма крайне непопулярна, и собственники редко на нее идут. А вот у студентов, напротив, жилье вскладчину довольно востребовано.