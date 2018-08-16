Переход застройщиков на эскроу-счета не приведет к резкому скачку цен на новостройки, сообщает пресс-службы Департамента развития новых территорий города Москвы.
По словам главы департамента Владимира Жидкина, несмотря на то, что часть девелоперов прогнозирует такой рост в пределах 30-40 процентов в течение двух или трех лет, этого не произойдет.
«На мой взгляд, это похоже на нагнетание обстановки», - подчеркнул Владимир Жидкин.
Тем не менее, по прогнозам экспертов, постепенное подорожание жилья на первичном рынке будет происходить. Но этот процесс будет соизмерим с общей инфляцией в экономике. За три года цена может подняться максимум на 10-15 процентов.
В частности, в ТиНАО цены на новостройки остаются достаточно демократичными, а квартиры в новых домах пользуются стабильно высоким спросом. Как отметил В.Жидкин, девелоперы оперативно реагируют как на экономические, так и на финансовые вызовы.
Сообщается, что средняя цена квадратного метра в Новой Москве уже на протяжении длительного периода времени находится в пределах ста тысяч рублей.
В предложении на рынке новостроек ТиНАО постоянно находится не менее семи тысяч квартир, это 400-500 тысяч квадратных метров. По прогнозам городских властей, такая тенденция сохранится и впредь.
Напомним, что ежегодно в Новой Москве вводится не менее полутора миллионов кв. метров жилой недвижимости. В Департаменте развития новых территорий города Москвы считают, что в ближайшие годы произойдет рост объемов ввода жилья на присоединенных территориях до двух млн кв. метров в год.
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