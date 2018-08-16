Элитных квартир в Москве становится все меньше

Количество первичных элитных квартир в продаже сократилось до 450 лотов, сообщает компания "Метриум". Это самый низкий показатель в Москве за прошедшее десятилетие.

В июне 2018 года объем предложения первичных квартир элитного класса в Москве составил 450 объектов общей площадью 74 тыс. кв.м. За полгода объем предложения сократился на 28%, а за год (с I полугодия 2017 года) — на 34%.

По мнению аналитиков, за прошедшие десять лет настолько малого объема предложения на рынке элитных жилых комплексов еще не наблюдалось.

По словам управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, объем предложения элитных квартир действительно сокращается, но это не значит, что у покупателя не останется выбора в данном сегменте.

"Одновременно с сокращением предложения элитного жилья мы наблюдаем постепенный рост числа апартаментов данного сегмента в продаже", — подчеркнул Илья Менжунов.

Эксперты отмечают, что в конце 2000-х элитные апартаменты преимущественно были представлены в ММДЦ "Москва-Сити". С 2012 г. объем предложения апартаментов, в т. ч. элитных, начал стремительно расти. В последнюю пятилетку в продаже все чаще появляются точечные проекты апартаментов. За последние пять лет объем предложения увеличился в 2,3 раза.

Во II квартале 2018 года на рынке было представлено 1 790 таких объектов (против 450 квартир). В итоге в настоящее время 80% всего рынка элитного жилья Москвы сформированы апартаментами.

Как писала ранее "Правда.Ру", элитные апартаменты на рынке столицы упали в цене (за год на 24,0%). Но по-прежнему востребованы у покупателей этого сегмента. Однокомнатные апартаменты, как всегда, пользовались наибольшим спросом — 54,8%. Эксперты подчеркивают, что значительная часть жилья в этом сегменте предлагается в свободной планировке.