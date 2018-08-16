Минстрой России подготовил позицию по особенностям применения норм вступивших в силу поправок в закон о долевом строительстве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Документ разъясняет ряд положений закона, которые вызвали наибольшее число вопросов у банковских сообществ и застройщиков. Появлению этого документа предшествовали неоднократные обращения банкиров и девелоперов по поводу изменившегося порядка банковского сопровождения расчетных счетов застройщиков после принятия закона о долевом строительстве.
Эксперты отмечали возможную правовую неопределенность и существенные риски получения как санкций от регулятора, так и исков со стороны дольщиков. По этому поводу было направлено письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой ускорить подготовку разъяснений со стороны ведомства.
В частности, большое беспокойство вызывала трактовка переходных положений, касающихся застройщиков, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года. Отмечалось, что в работе со старыми разрешениями банки попадают под серьезные правовые риски.
Напомним, что поправки в закон о долевом строительстве вступили в силу с 1 июля 2018 года. Они установили обязательное банковское сопровождение расчетных счетов застройщиков. Застройщики, получившие разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, обязаны до 1 сентября с. г. открыть расчетный счет в уполномоченном банке под каждое разрешение на строительство.
В итоге Минстрой подготовил соответствующую позицию ведомства. Сообщается, что эта позиция выработана с учетом недавно изданного Постановления Правительства РФ по составу документов, необходимых для банковского сопровождения. Полный текст позиции опубликован на сайте Минстроя.
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