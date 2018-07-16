Десятку самых покупаемых районов возглавляет Солнцево

Десятку самых покупаемых районов возглавляет Солнцево, сообщает компания Est-a-Tet. На него приходится почти 8% заключенных за c начала года ДДУ.

Всего, по данным Est-a-Tet, с января по июнь 2018 года на рынке первичного жилья Москвы было заключено 23,1 тыс. ДДУ (на 45% больше аналогичного периода прошлого года).

Десятку самых любимых районов новоселов возглавляет Солнцево 8% всех ДДУ. На втором месте — район Отрадное (5,7%), на третьем Хорошево-Мневники (4,5%).

При этом, по объёму предложения в реализации на первом месте находится район Хорошево-Мневники — на него приходится 6% предложения рынка первичного жилья в границах старой Москвы. Солнцево по объему предложения находится на 23 месте, отмечают эксперты.

ТОП-10 самых популярных районов Москвы

№ Район Доля заключенных ДДУ в январе-мае 2018 года Объем предложения в реализации, тыс. кв. м Мин. бюджет предложения, млн. руб. 1 Солнцево 7,6% 48,9 3,8 2 Отрадное 5,7% 32,4 3,8 3 Хорошево-Мневники 4,5% 200,4 4,6 4 Некрасовка 4,4% 128,7 3,8 5 Пресненский 4,3% 181,6 7,1 6 Орехово-Борисово Южное 3,9% 41,9 3,6 7 Крюково 3,3% 18,3 3,0 8 Филевский Парк 2,9% 123,3 6,7 9 Свиблово 2,7% 67,7 7,0 10 Дмитровский 2,6% 72,0 3,2

По мнению аналитиков, район Солнцево популярен у покупателей за счет доступных бюджетов предложения. А также за счет перспектив развития транспортной доступности — в 2018 году ожидается открытие станций метрополитена "Солнцево" и "Говорово".

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева район Солнцево считается благополучным с точки зрения экологии — в районе много зелени, он расположен в окружении лесопарков.

"При этом район характеризуется хорошим уровнем развития социально-бытовой, торговой и спортивной инфраструктуры. Пока же в Солнцево самое бюджетное предложение представлено в жилом комплексе "Мещерский лес". За 3,8 млн рублей здесь можно приобрести студию с отделкой площадью 18,9 кв.м", — подчеркнул Роман Родионцев.