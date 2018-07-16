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Десятку самых покупаемых районов возглавляет Солнцево

Экономика » Недвижимость

Десятку самых покупаемых районов возглавляет Солнцево, сообщает компания Est-a-Tet. На него приходится почти 8% заключенных за c начала года ДДУ.

Всего, по данным Est-a-Tet, с января по июнь 2018 года на рынке первичного жилья Москвы было заключено 23,1 тыс. ДДУ (на 45% больше аналогичного периода прошлого года).

Десятку самых любимых районов новоселов возглавляет Солнцево 8% всех ДДУ. На втором месте — район Отрадное (5,7%), на третьем Хорошево-Мневники (4,5%).

При этом, по объёму предложения в реализации на первом месте находится район Хорошево-Мневники — на него приходится 6% предложения рынка первичного жилья в границах старой Москвы. Солнцево по объему предложения находится на 23 месте, отмечают эксперты.

ТОП-10 самых популярных районов Москвы

Район

Доля заключенных ДДУ в январе-мае 2018 года

Объем предложения в реализации, тыс. кв. м

Мин. бюджет предложения, млн. руб.

1

Солнцево

7,6%

48,9

3,8

2

Отрадное

5,7%

32,4

3,8

3

Хорошево-Мневники

4,5%

200,4

4,6

4

Некрасовка

4,4%

128,7

3,8

5

Пресненский

4,3%

181,6

7,1

6

Орехово-Борисово Южное

3,9%

41,9

3,6

7

Крюково

3,3%

18,3

3,0

8

Филевский Парк

2,9%

123,3

6,7

9

Свиблово

2,7%

67,7

7,0

10

Дмитровский

2,6%

72,0

3,2

 

По мнению аналитиков, район Солнцево популярен у покупателей за счет доступных бюджетов предложения. А также за счет перспектив развития транспортной доступности — в 2018 году ожидается открытие станций метрополитена "Солнцево" и "Говорово".

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева район Солнцево считается благополучным с точки зрения экологии — в районе много зелени, он расположен в окружении лесопарков.

"При этом район характеризуется хорошим уровнем развития социально-бытовой, торговой и спортивной инфраструктуры. Пока же в Солнцево самое бюджетное предложение представлено в жилом комплексе "Мещерский лес". За 3,8 млн рублей здесь можно приобрести студию с отделкой площадью 18,9 кв.м", — подчеркнул Роман Родионцев.

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Темы ДДУ жилье Солнцево недвижимость строительство
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