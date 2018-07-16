Десятку самых покупаемых районов возглавляет Солнцево, сообщает компания Est-a-Tet. На него приходится почти 8% заключенных за c начала года ДДУ.
Всего, по данным Est-a-Tet, с января по июнь 2018 года на рынке первичного жилья Москвы было заключено 23,1 тыс. ДДУ (на 45% больше аналогичного периода прошлого года).
Десятку самых любимых районов новоселов возглавляет Солнцево 8% всех ДДУ. На втором месте — район Отрадное (5,7%), на третьем Хорошево-Мневники (4,5%).
При этом, по объёму предложения в реализации на первом месте находится район Хорошево-Мневники — на него приходится 6% предложения рынка первичного жилья в границах старой Москвы. Солнцево по объему предложения находится на 23 месте, отмечают эксперты.
ТОП-10 самых популярных районов Москвы
|
№
|
Район
|
Доля заключенных ДДУ в январе-мае 2018 года
|
Объем предложения в реализации, тыс. кв. м
|
Мин. бюджет предложения, млн. руб.
|
1
|
Солнцево
|
7,6%
|
48,9
|
3,8
|
2
|
Отрадное
|
5,7%
|
32,4
|
3,8
|
3
|
Хорошево-Мневники
|
4,5%
|
200,4
|
4,6
|
4
|
Некрасовка
|
4,4%
|
128,7
|
3,8
|
5
|
Пресненский
|
4,3%
|
181,6
|
7,1
|
6
|
Орехово-Борисово Южное
|
3,9%
|
41,9
|
3,6
|
7
|
Крюково
|
3,3%
|
18,3
|
3,0
|
8
|
Филевский Парк
|
2,9%
|
123,3
|
6,7
|
9
|
Свиблово
|
2,7%
|
67,7
|
7,0
|
10
|
Дмитровский
|
2,6%
|
72,0
|
3,2
По мнению аналитиков, район Солнцево популярен у покупателей за счет доступных бюджетов предложения. А также за счет перспектив развития транспортной доступности — в 2018 году ожидается открытие станций метрополитена "Солнцево" и "Говорово".
По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева район Солнцево считается благополучным с точки зрения экологии — в районе много зелени, он расположен в окружении лесопарков.
"При этом район характеризуется хорошим уровнем развития социально-бытовой, торговой и спортивной инфраструктуры. Пока же в Солнцево самое бюджетное предложение представлено в жилом комплексе "Мещерский лес". За 3,8 млн рублей здесь можно приобрести студию с отделкой площадью 18,9 кв.м", — подчеркнул Роман Родионцев.
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