По итогам первого полугодия 2018 года в Москве было заключено 33 888 договоров долевого участия, сообщает компания "Миэль-Новостройки".
В годовом выражении это на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года, отмечают эксперты. Таким образом, в новостройках Большой Москвы ежедневно приобреталось 190 квартир и апартаментов.
При более детальном подходе, получается, что каждый час агенты и отделы продаж заключали примерно по 16 сделок. То есть, по одной сделке примерно каждые 3 минуты 80 секунд, подсчитали аналитики.
По словам генерального директора компании МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, итоги первого полугодия 2018 года отчётливо показали, что интерес к объектам Большой Москвы на стадии строительства растет.
"Рост спроса на новостройки Москвы можно объяснить сдержанным ростом цен, привлекательными ипотечными программами, различными акциями от девелоперов на фоне высокого объема предложения, а также широким выбором интересных вариантов квартир и апартаментов", — подчеркнула Наталья Шаталина.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.
Собирается ли Трамп предложить России Украину в обмен на Сирию? Готов ли он вопреки противодействию американской политической элиты к действительно серьезным переговорам? А самое главное — смогут ли мировые державы договориться, или мир снова будет на грани глобальной войны и нового мирового устройства? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.