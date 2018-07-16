Сделки по ДДУ в Москве заключаются каждые четыре минуты

По итогам первого полугодия 2018 года в Москве было заключено 33 888 договоров долевого участия, сообщает компания "Миэль-Новостройки".

В годовом выражении это на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года, отмечают эксперты. Таким образом, в новостройках Большой Москвы ежедневно приобреталось 190 квартир и апартаментов.

При более детальном подходе, получается, что каждый час агенты и отделы продаж заключали примерно по 16 сделок. То есть, по одной сделке примерно каждые 3 минуты 80 секунд, подсчитали аналитики.

По словам генерального директора компании МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, итоги первого полугодия 2018 года отчётливо показали, что интерес к объектам Большой Москвы на стадии строительства растет.

"Рост спроса на новостройки Москвы можно объяснить сдержанным ростом цен, привлекательными ипотечными программами, различными акциями от девелоперов на фоне высокого объема предложения, а также широким выбором интересных вариантов квартир и апартаментов", — подчеркнула Наталья Шаталина.