Жилье с инфраструктурой выбирает 80% семейных пар

Стоимость самых доступных московских новостроек с семейной инфраструктурой начинается от 4,6 млн рублей, сообщает компания "Бон Тон".

Как отмечают аналитики, наличие всей необходимой инфраструктуры — дополнительный фактор привлечения спроса. Это условие особенно важно для семей с детьми. Такие покупатели оценивают не только локацию новостройки и стоимость предложения, но и ее внешнее окружение наряду с качеством и наполнением жилой среды.

По данным "Бон Тон", стоимость лотов в тех новостройках, где уже выполняются планы по строительству образовательных объектов, начинается от 4,6 млн рублей.

По мнению генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, почти 80% семейных пар с детьми интересуются наличием школы или детского сада.

"Хорошие показатели обеспеченности инфраструктурой становятся еще одним плюсом и делают жилой комплекс более привлекательным для покупателей. Однако на этапе выбора проекта важно учесть, началось ли строительство социальных объектов, и будут ли они работать к моменту заселения выбранного корпуса. Если одни покупатели могут и подождать, то для ряда семей этот вопрос принципиален", — подчеркнула Наталия Кузнецова.