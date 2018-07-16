Стоимость самых доступных московских новостроек с семейной инфраструктурой начинается от 4,6 млн рублей, сообщает компания "Бон Тон".
Как отмечают аналитики, наличие всей необходимой инфраструктуры — дополнительный фактор привлечения спроса. Это условие особенно важно для семей с детьми. Такие покупатели оценивают не только локацию новостройки и стоимость предложения, но и ее внешнее окружение наряду с качеством и наполнением жилой среды.
По данным "Бон Тон", стоимость лотов в тех новостройках, где уже выполняются планы по строительству образовательных объектов, начинается от 4,6 млн рублей.
По мнению генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, почти 80% семейных пар с детьми интересуются наличием школы или детского сада.
"Хорошие показатели обеспеченности инфраструктурой становятся еще одним плюсом и делают жилой комплекс более привлекательным для покупателей. Однако на этапе выбора проекта важно учесть, началось ли строительство социальных объектов, и будут ли они работать к моменту заселения выбранного корпуса. Если одни покупатели могут и подождать, то для ряда семей этот вопрос принципиален", — подчеркнула Наталия Кузнецова.
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