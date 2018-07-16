Москвичи стали реже покупать жилье в области﻿

За последние пять лет число москвичей, приобретающих жилье в Подмосковье, сократилось на 20%, сообщает компания "ИНКОМ-Недвижимость". Сейчас их доля составляет лишь 10% от общего числа покупателей областной недвижимости.

По мнению аналитиков, это связано с ростом доступности столичного жилья за счет большого числа бюджетных новостроек и снижения цен на вторичном рынке.

По данным ИНКОМа, Основную долю (63%) покупателей вторичной недвижимости в Подмосковье сегодня составляют локалы, приобретающие жилье в тех же городах, где жили раньше. Еще 5% — это жители региона, которые вынужденно перебираются в другой район Подмосковья, где недвижимость доступнее. На покупателей из других регионов России или из-за рубежа приходится 22% покупок недвижимости в Московской области.

Эксперты отмечают, что падение спроса на подмосковное жилье со стороны москвичей сопровождается сокращением интереса к нему среди молодежи (28-35 лет): если в столице доля таких покупателей доходит до 40%, то в Подмосковье — не более 35%.