Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Самым ликвидным стало жилье бизнес-класса

Экономика » Недвижимость

Больше всего ликвидных проектов бизнес-класса расположено в Пресненском районе Москвы (ЦАО), cообщает компания "Метриум".

Как отмечают эксперты, по итогам I полугодия 2018 года, в десяти наиболее успешных проектах новостроек высокобюджетного сегмента было заключено 12% от всех сделок с первичными квартирами и апартаментами в Москве.

По данным"Метриум", девять из десяти самых ликвидных проектов относятся к бизнес-классу, но в число самых продаваемых попал один ЖК премиум-класса. В некоторых высокобюджетных новостройках темпы продаж оказались сравнимы с показателями массового сегмента московского жилья.

В первом полугодии в 10 наиболее успешных проектах новостроек бизнес-класса было заключено 2,7 тыс. договоров долевого участия. С января по июнь в этих жилых комплексах было реализовано 164 тыс. кв.м, что составило 14% от общей площади всех новостроек бизнес-класса, представленных на столичном рынке, подчеркивают аналитики.

Самые продаваемые высокобюджетные ЖК в Москве

Рейтинг

Проект

Район

Класс

Средняя цена кв. м, тыс. руб.

Средняя стоимость квартиры, млн руб.

1

Сердце Столицы

Хорошёво-Мнёвники

бизнес

299,6

23,7

2

Headliner

Пресненский

бизнес

240

17,2

3

Фестиваль Парк

Левобережный

бизнес

182,6

12,6

4

Ботанический сад — 2

Свиблово

бизнес

221,8

15,2

5

Символ

Лефортово

бизнес

226,8

17,2

6

ЗИЛАРТ

Даниловский

бизнес

213,9

15

7

Династия

Хорошёвский

бизнес

225,3

13,5

8

ONLY

Филёвский парк

бизнес

232,4

12,2

9

Пресня Сити

Пресненский

бизнес

242

14,4

10

Neva Towers

Пресненский

премиум

446,4

45,7

Источник: "Метриум" 

По мнению генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, данные по лидирующим проектам высокобюджетного сегмента свидетельствуют о том, что сектор жилья бизнес-класса вошел в фазу активного восстановления, которое уже наблюдается в комфорт-классе.

"Более высокая, чем средняя по рынку цена за "квадрат" в данных ЖК отражает прежде всего их феноменальную востребованность несмотря на непростой период для экономики страны", -  отметила Наталья Круглова.

Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы жилье Москва бизнес-класс недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
О Рембранте и особенностях магнетизма
Чаепития в Академии
Владимир Кекелидзе: "Мгновение рождения Вселенной"
Формула небес
Взрослый мир глазами Тома и Джери
Читательский топ
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новости Все >
Эксперты назвали самые "дырявые" смартфоны
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Пропавших детей разрешили искать по телефонам и гаджетам
К Земле приближаются два гигантских астероида
Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей
Лондон тайком готовит Ассанжу выселение и казнь
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Наука и техника
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
Наука и техника
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.

Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Мир
В Еврокомиссии оскорбились из-за предположений о пьянстве ее главы
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.

Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Наука и техника
В России начнут испытания "убийцы танков"
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Соломон Соловьев О Рембранте и особенностях магнетизма Соломон Соловьев Василий Амирджанов Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис Василий Амирджанов Марк Глухов Google лишит работы таксистов Марк Глухов
Комментарии
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
ВЦИОМ рассказал, за кого будут переживать россияне в финальном матче ЧМ-2018
ВЦИОМ рассказал, за кого будут переживать россияне в финальном матче ЧМ-2018
ВЦИОМ рассказал, за кого будут переживать россияне в финальном матче ЧМ-2018
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
ВЦИОМ рассказал, за кого будут переживать россияне в финальном матче ЧМ-2018
Названо вещество, продлевающее молодость
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей
СМИ: Русский фанат убил украинца за «Слава Украине!»
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Граждане Литвы массово бегут из страны
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Дружить нельзя, разоружаться можно – ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Крупнейшая финская газета Путину и Трампу: Не решайте европейские вопросы без участия европейцев
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
СМИ: Русский фанат убил украинца за «Слава Украине!»
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался