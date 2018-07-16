Самым ликвидным стало жилье бизнес-класса

Больше всего ликвидных проектов бизнес-класса расположено в Пресненском районе Москвы (ЦАО), cообщает компания "Метриум".

Как отмечают эксперты, по итогам I полугодия 2018 года, в десяти наиболее успешных проектах новостроек высокобюджетного сегмента было заключено 12% от всех сделок с первичными квартирами и апартаментами в Москве.

По данным"Метриум", девять из десяти самых ликвидных проектов относятся к бизнес-классу, но в число самых продаваемых попал один ЖК премиум-класса. В некоторых высокобюджетных новостройках темпы продаж оказались сравнимы с показателями массового сегмента московского жилья.

В первом полугодии в 10 наиболее успешных проектах новостроек бизнес-класса было заключено 2,7 тыс. договоров долевого участия. С января по июнь в этих жилых комплексах было реализовано 164 тыс. кв.м, что составило 14% от общей площади всех новостроек бизнес-класса, представленных на столичном рынке, подчеркивают аналитики.

Самые продаваемые высокобюджетные ЖК в Москве

Рейтинг Проект Район Класс Средняя цена кв. м, тыс. руб. Средняя стоимость квартиры, млн руб. 1 Сердце Столицы Хорошёво-Мнёвники бизнес 299,6 23,7 2 Headliner Пресненский бизнес 240 17,2 3 Фестиваль Парк Левобережный бизнес 182,6 12,6 4 Ботанический сад — 2 Свиблово бизнес 221,8 15,2 5 Символ Лефортово бизнес 226,8 17,2 6 ЗИЛАРТ Даниловский бизнес 213,9 15 7 Династия Хорошёвский бизнес 225,3 13,5 8 ONLY Филёвский парк бизнес 232,4 12,2 9 Пресня Сити Пресненский бизнес 242 14,4 10 Neva Towers Пресненский премиум 446,4 45,7

Источник: "Метриум"

По мнению генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, данные по лидирующим проектам высокобюджетного сегмента свидетельствуют о том, что сектор жилья бизнес-класса вошел в фазу активного восстановления, которое уже наблюдается в комфорт-классе.

"Более высокая, чем средняя по рынку цена за "квадрат" в данных ЖК отражает прежде всего их феноменальную востребованность несмотря на непростой период для экономики страны", - отметила Наталья Круглова.