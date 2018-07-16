Больше всего ликвидных проектов бизнес-класса расположено в Пресненском районе Москвы (ЦАО), cообщает компания "Метриум".
Как отмечают эксперты, по итогам I полугодия 2018 года, в десяти наиболее успешных проектах новостроек высокобюджетного сегмента было заключено 12% от всех сделок с первичными квартирами и апартаментами в Москве.
По данным"Метриум", девять из десяти самых ликвидных проектов относятся к бизнес-классу, но в число самых продаваемых попал один ЖК премиум-класса. В некоторых высокобюджетных новостройках темпы продаж оказались сравнимы с показателями массового сегмента московского жилья.
В первом полугодии в 10 наиболее успешных проектах новостроек бизнес-класса было заключено 2,7 тыс. договоров долевого участия. С января по июнь в этих жилых комплексах было реализовано 164 тыс. кв.м, что составило 14% от общей площади всех новостроек бизнес-класса, представленных на столичном рынке, подчеркивают аналитики.
Самые продаваемые высокобюджетные ЖК в Москве
|
Рейтинг
|
Проект
|
Район
|
Класс
|
Средняя цена кв. м, тыс. руб.
|
Средняя стоимость квартиры, млн руб.
|
Сердце Столицы
|
Хорошёво-Мнёвники
|
бизнес
|
299,6
|
23,7
|
2
|
Headliner
|
Пресненский
|
бизнес
|
240
|
17,2
|
3
|
Фестиваль Парк
|
Левобережный
|
бизнес
|
182,6
|
12,6
|
4
|
Ботанический сад — 2
|
Свиблово
|
бизнес
|
221,8
|
15,2
|
5
|
Символ
|
Лефортово
|
бизнес
|
226,8
|
17,2
|
6
|
ЗИЛАРТ
|
Даниловский
|
бизнес
|
213,9
|
15
|
7
|
Династия
|
Хорошёвский
|
бизнес
|
225,3
|
13,5
|
8
|
ONLY
|
Филёвский парк
|
бизнес
|
232,4
|
12,2
|
9
|
Пресня Сити
|
Пресненский
|
бизнес
|
242
|
14,4
|
10
|
Neva Towers
|
Пресненский
|
премиум
|
446,4
|
45,7
Источник: "Метриум"
По мнению генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, данные по лидирующим проектам высокобюджетного сегмента свидетельствуют о том, что сектор жилья бизнес-класса вошел в фазу активного восстановления, которое уже наблюдается в комфорт-классе.
"Более высокая, чем средняя по рынку цена за "квадрат" в данных ЖК отражает прежде всего их феноменальную востребованность несмотря на непростой период для экономики страны", - отметила Наталья Круглова.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.