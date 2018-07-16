Дороги в Матушкино-Савелки реконструируют

Реконструкция внутриквартального проезда "Г" протяженностью 1610 метров будет проведена в районе Матушкино -Савелки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — внутриквартальный проезд "Г" вдоль жилого дома корп. 360 в районе Матушкино — Савелки (ЗелАО), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Согласно предварительному проекту, предполагается реконструкция внутриквартального проезда "Г" протяженностью 1610 метров с сохранением ширины проезжей части в 6 метров и одной полосы движения в каждую сторону.

"Разработка проекта планировки территории будет вестись за счет средств бюджета города Москвы", — отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Напомним, что ЗелАО был создан в 1958 году как город-спутник, который впоследствии стал одним из столичных административных округов. Первый из трёх округов, которые были образованы на территориях, полностью находящихся за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. В начале 60-х годов здесь начали осуществлять планы по созданию научных центров. Один из основных научно-производственных центров советской и российской микроэлектроники.