Итоги конкурса по пяти площадкам реновации будут подведены в сентябре

Итоги архитектурного конкурса по пяти экспериментальным площадкам программы реновации жилья будут подведены в сентябре этого года. Об этом заявил журналистам в четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Сейчас идет активная работа с финалистами конкурса, анализ их предложений и концепций. Я думаю, что итоги конкурса будут подведены в сентябре", — сказал С. Кузнецов.

По его словам, эксперты прорабатывают особенности транспортного обеспечения новых возможных кварталов, а также возможность включения новых районов в инженерные сети города."В любом случае программа реновации не будет в Москве безымянной. Мы работаем с лучшими архитекторами России и привлекаем именитых мастеров из-за рубежа", — подчеркнул С. Кузнецов.

В конце прошлого года главный архитектор столицы отмечал, что победившие в конкурсе проекты не станут типовыми решениями для всех площадок реновации. "То, что мы точно не будем делать — это создавать штампы, которые пройдут по всем районам. Как раз идея в том, чтобы каждый район получил свое адресное решение", — говорил С. Кузнецов.

Архитектурно-градостроительный конкурс на разработку проектов экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве стартовал в конце апреля 2017 года. Он проводится для выбора наилучших решений для пяти пилотных площадок в районах Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского.

Сообщается, что всего на конкурс поступило 133 заявки от 291 компаний, в финал вышли 20 проектов. По итогам конкурса для каждой площадки выберут концепцию застройки, на основании которой разработают проект планировки территории.