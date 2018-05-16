В столичных стройпроектах занято почти полтора миллиона специалистов различного профиля. Для реализация масштабных градостроительных проектов Москве потребуется привлечь еще около 50 тысяч квалифицированных специалистов. Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Для Москвы в целом крайне важно обучать молодых специалистов, так как градостроительные проекты в области транспортной инфраструктуры и реновации жилого фонда смогут в ближайшие годы обеспечить работой дополнительно порядка 50 тысяч архитекторов, инженеров, проектировщиков и строителей", — сказал М. Хуснуллин в среду.
По его словам, всего в настоящее время на строительстве различных проектов в Москве занято более 400 тысяч специалистов. "Еще более 1 млн человек трудится в смежных отраслях", — отметил глава стройкомплекса.
По его словам, столичные власти активно поддерживают молодых специалистов, проводя для них стажировки в крупнейших городских строительных компаниях. "Благодаря архитектурным конкурсам дорогу в жизнь получают новые молодые архитекторы. За последние годы открылось немало новых имен", — добавил М. Хуснуллин.
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