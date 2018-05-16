Комитет Госдумы единогласно поддержал поправки в Жилищный кодекс по техническому учету жилищного фонда, разработанные при участии Минстроя России. В соответствии с нормой, все многоквартирные дома в стране должны будут проходить техническое обследование каждые 5 лет, сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис.
Как ранее отмечал глава Минстроя Михаил Мень, данный законопроект позволит систематизировать информацию об объектах государственного учета жилищного фонда. Информация о результатах будет публиковаться в электронном виде в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
По словам Михаила Меня, благодаря новому порядку учета, будет сформирована открытая, прозрачная единая база данных о многоквартирных домах в стране, их актуальном состоянии и технических характеристиках.
Он отметил, что в течение пяти лет с момента вступления поправок в силу, обследование должно быть проведено для всех домов, включенных в региональные программы капремонта, а еще раньше, в течение 1 года с указанной даты, техобследованию подлежат все дома со спецсчетами.
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис, представляя законопроект, сообщил, что источник финансирования работ по обследованию домов и созданию такой базы найден. "На эти цели может быть направлен доход, полученный от размещения временно свободных средств региональных фондов и спецсчетов. Для новых же домов обязанность обследования и составления первого акта предлагается возложить на застройщика, а далее на регоператора или владельца спецсчета за счёт процентов с депозитов",- отметил Андрей Чибис.
Сообщается, что техническое обследование многоквартирных домов будет проводиться организациями, отобранными в порядке, установленном субъектом РФ. Его результаты будут оформляться в виде акта, который станет неотъемлемой частью технической документации на многоквартирный дом.
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