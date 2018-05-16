Москва занимает третье место в европейском рейтинге развития сетевых магазинов

В 2017 году торговые бренды продолжили открывать новые магазины в самых разных городах мира. Согласно ежегодному исследованию международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, "Розничные сети: степень глобализации бизнеса", в европейском рейтинге Москва занимает третье место.

По данным CBRE, в 123 городах в прошлом году открылся, по меньшей мере, один новый глобальный бренд, а из числа брендов, выходящих на новые рынки, 41% установили присутствие в более чем одном городе.

Среди глобальных брендов свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке расширяют, прежде всего, сети кофеен и ресторанов и модные бренды среднего класса. Это означает, что физические магазины занимают центральное место в многоканальных стратегиях розничных брендов и приобретают все большее значение для успеха на мировых рынках, отмечают эксперты.

Среди европейских городов Москва находится на третьем месте рейтинга CBRE после Лондона и Праги, однако, основными конкурентами являются Азиатские мегаполисы: Гонконг, Токио, Сингапур и новички прошлого года — города Ближнего Востока такие как Дубаи и Доха.

Наиболее активными на территории Европы, Ближнего Востока и Африки являются ритейлеры общепита, одежды и обуви сегмента "средний плюс", электроники и товаров для дома. При этом, московский рынок отражает эти тренды лишь отчасти: с точки зрения выхода на рынок одежды и обуви "средний плюс" (15 брендов) и электроники (6 брендов), отмечает CBRE.