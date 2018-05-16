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Источник Правда.Ру

Покупатели называют цену главным критерием выбора жилья

Экономика » Недвижимость

Главным критерием выбора квартиры многие покупатели новостроек массового сегмента по-прежнему считают стоимость жилья. По данным агентства недвижимости "Бон Тон", ровно половина из них (50%) называют именно этот фактор определяющим. 

Эксперты отмечают, что среди других факторов второе место занимает местоположение и транспортная доступность (35%), далее — внешняя и внутренняя инфраструктура (по 5% соответственно).

Однако при выборе комплекса покупатель также большое внимание обращает на застройщика. Такие критерии, как ближайший срок сдачи, полнота информации по застройщику и соответствие построенных объектов заявленным на стадии строительства характеристикам играют далеко не последнюю роль, считают аналитики.

По данным агентства недвижимости "Бон Тон", рейтинг новостроек столицы с минимальным ценником возглавляет микрорайон "Домашний" в Марьино. Студия площадью 25,9 кв.м продается здесь за 4,1 млн руб. Расположение здесь играет важную роль не только в обеспечении хорошей транспортной доступности. Он возводится на берегу Москва-реки по соседству с парком 850-летия столицы. Кроме того, на расстоянии 15 минут езды на автомобиле находятся музей-усадьба Царицыно, усадьба Кузьминки и музей-заповедник Коломенское.

В рейтинге доступных проектов комфорт-класса вторую строчку занял ЖК "Гринада". Студию площадью 27,3 кв. м здесь можно приобрести за 4,3 млн руб. Чистоту воздуха в этом жилом комплексе обеспечивают сразу несколько лесопарковых зон: Бутовский лесопарк, Качаловский парк и Парк Дмитрия Донского, ботанический сад "Вилар".

Третье место досталось Семейному кварталу "МИР Митино". Отличительная черта ЖК — продуманные рекреационные пространства для различных групп населения и разнообразные площадки для занятия спортом. Студия площадью 32,2 кв. м без отделки продается здесь за 4,5 млн руб., сообщает "Бон Тон".

 

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Темы Москва квартиры стоимость недвижимость строительство критерии выбора жилья
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