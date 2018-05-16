Количество жилых комплексов до 70 этажей в Москве растет

Среди выходящих на рынок недвижимости Москвы проектов растет количество жилых комплексов высотного строительства, достигающих 40-70 этажей, сообщает bnMAP.pro. В настоящее время в Москве ведутся продажи квартир в 16 корпусах в рамках 9 жилых проектов высотностью 40 этажей и более.

По данным аналитической IT-платформы bnMAP.pro, в 2017 году в столичном мегаполисе жилье в высотных новостройках было представлено только в 6 корпусах в рамках 4 жилых комплексов. По мнению аналитиков, большая востребованность квартир бизнес-и премиум-класса способствовала тому, что предложение в этом сегменте рынка недвижимости в Москве в апреле сократилось на 3%.

Благодаря росту цен в отдельных проектах премиум-класса, а также за счет изменения структуры предложения в данном сегменте средняя цена 1 кв. метра выросла в течение апреля на 4% — до 491,9 тыс. руб. В новостройках бизнес-класса также зафиксирована положительная ценовая динамика, рост показателя средней цены 1 кв. метра по итогам апреля составил 1%, средняя цена предложения — 229,7 тыс. рублей, отмечают эксперты.

В условиях сохранения высокого уровня покупательской активности на рынке структура спроса изменилась в сторону увеличения доли сделок с однокомнатными квартирами — до 33% от общего объема спроса. Вместе с тем спрос на многокомнатные квартиры снизился до 6% от общего количества сделок. При этом по-прежнему наиболее востребованными остаются двухкомнатные квартиры, в апреле составившие 36% спроса, сообщает bnMAP.pro.