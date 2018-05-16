Аренда жилья в Москве доходит до 3 млн рублей в месяц

Самая дорогая аренда жилья в центре Москвы может достигать нескольких миллионов рублей в месяц. По данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", за один из вариантов площадью 300 кв.м на Пречистенской набережной арендатору придется заплатить более 3 млн рублей в месяц.

По словам директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, на квартиры в центральных районах всегда есть спрос, и существует определенная категория арендаторов, которая рассматривает исключительно такие предложения. Квартиры в центре всегда очень индивидуальны, и даже в типовых домах мы видим нетиповые предложения. Диапазон цен невероятно широк, и арендные ставки могут начинаться от 45 тысяч рублей в месяц и доходить до нескольких миллионов за сверхроскошные варианты, подчеркнула Мария Жукова.

Самая недорогая квартира в центре Москвы, по данным "МИЭЛЬ-Аренда", стоит 45 тысяч рублей. Это однокомнатная квартира на Большой Грузинской улице. В квартире евроремонт, современная мебель, вся бытовая техника. Однокомнатная квартира общей площадью 38 кв.м находится на 4 этаже 10-этажного дома.

Самый экономичный трехкомнатный вариант в ЦАО стоит 70 тысяч рублей в месяц. Квартира площадью 70 кв.м на улице Льва Толстого оформлена в классическом стиле, полностью меблирована и оснащена бытовой техникой. Есть гардеробная комната, интернет, кабельное телевидение, кондиционер.

От 120 тысяч рублей в месяц можно арендовать 4-комнатную квартиру, на Большой Грузинской улице. В квартире 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты и гостевой санузел, гардеробная комната, постирочная.

Из самых дорогих вариантов можно отметить квартиру 300 кв.м на Пречистенской набережной, стоимостью более 3 млн рублей в месяц или 7-комнатную квартиру на Остоженке, по цене более 2 млн рублей у месяц, сообщает "МИЭЛЬ-Аренда".