Доля столичных новостроек с квартирами дешевле 4 млн руб. увеличилась в 6 раз

За последние три года доля столичных жилых комплексов массового сегмента, в которых можно приобрести недвижимость дешевле 4 млн рублей, увеличилась почти в 6 раз. По данным компании "Метриум", за три года доля таких проектов возросла до 20%.

По итогам I квартала 2018 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса Москвы насчитывается 75 проектов. Жилье стоимостью до 4 млн руб. в настоящее время можно купить в 15 или каждом пятом жилом комплексе. Таким образом, за три года доля проектов, в которых "входной билет" стоит дешевле 4 млн руб. увеличилась с 3,4% до 20% или почти в 6 раз, отмечают эксперты.

По данным "Метриум", самое бюджетное предложение на рынке новостроек массового сегмента Москвы в настоящее время представлено в ЖК "Лесопарковый" — это студия стоимостью 3,26 млн руб. площадью 21 кв.м. На втором месте — ЖК "Ясеневая 14", где можно купить жилье площадью 20,3 кв.м за 3,3 млн руб. На третьей строчке — ЖК "Влюблино", где студия площадью 20,18 кв.м стоит 3,37 млн руб.

Среди предложений с бюджетом покупки ниже 4 млн руб. в продаже преобладают студии. Они представлены в 14 из 15 или 93% жилых комплексов, вошедших в обзор. Только в одном проекте — ЖК "Некрасовка" можно купить однокомнатную квартиру.

Наибольшее число проектов с самым доступным жильем по итогам I квартала 2018 года представлено в ЮВАО. В этом округе находится пять жилых комплексов со стоимостью недвижимости от 3,37 млн руб. до 3,85 млн руб. и минимальной площадью лотов от 20,1 до 32,3 кв.м, сообщает "Метриум".

Второе-третье места занимают СВАО и ЮАО, в каждом из которых жилье дешевле 4 млн руб. можно купить в трех проектах. В СВАО покупателям предлагаются студии стоимостью от 3,4 до 3,49 млн рублей и минимальной площадью от 18,9 до 29,1 кв. м. В ЮАО самое доступное жилье стоит 3,26-3,47 млн руб, а его минимальная площадь составляет 20-21 кв.м.

В остальных округах — ВАО, ЗАО, САО и ЮЗАО представлено по одному проекту со стоимостью "входного билета" до 4 млн руб. Среди этих округов самое недорогое жилье можно приобрести в ЖК "Level Амурская" (студия площадью 18 кв.м за 3,5 млн руб.).