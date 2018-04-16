Власти Москвы начинают реконструкцию высотки "Зенит" на юго-западе

Реконструкция знаменитого столичного долгостроя - стеклянной высотки "Зенит" около станции метро "Юго-Западная" - начнется в ближайшее время, сообщил в понедельник руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.﻿

На сегодня решен вопрос возобновления работ, выделено финансирование, разработана документация и выдано разрешение на строительство. В ближайшее время застройщик приступит к реконструкции объекта, отметил С. Левкин.

С 2011 года недостроенное здание находится в ведении "Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ" (РАНХиГС). Сейчас его площадь составляет 155 тыс. кв. м, после завершения реконструкции она достигнет 162 тыс. кв. м.

Как сообщалось, летом прошлого года был принят проект изменений в правила землепользования и застройки, который предполагает возможность размещения в здании гостиницы и паркинга. При этом основным видом использования земельного участка остается размещение объектов высшего профессионального образования.

Работы планируется выполнить за счет федерального бюджета.

Возведение высотки из стекла и бетона на проспекте Вернадского, 82, началось в 1990 году. В здании должны были разместить учебно-деловой центр РАНХиГС и гостиницу "Зенит". В 2004 году стройка была приостановлена из-за проблем с финансированием.