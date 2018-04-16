Реконструкция кинотеатра "Художественный" продлится до 2020 года

Срок исполнения обязательств инвестора реконструкции кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве продлен до конца 2020 года, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Градостроительно-земельная комиссия согласилась продлить срок исполнения обязательств АО "Художественный" по проведению реконструктивных работ по сохранению здания и приспособления его для дальнейшего использования до 31 декабря 2020 года, отметил К. Тимофеев.

Он напомнил, что кинотеатр "Художественный" имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет около 2,6 тыс. кв.м.

В январе 2014 года кинотеатр был закрыт на реконструкции и должен был заново открыться зимой 2016 года. Однако старый подрядчик отклонился от графика, и летом 2015 года договор с ним расторгли. В декабре 2016 года кинотеатр был передан в аренду компании "Пионер". Сообщалось, что компания инвестирует в развитие кинотеатра чуть более 1 млрд рублей, а на реконструкцию уйдет не менее 18 месяцев.

Владелец АО "Пионер" Александр Мамут рассказывал, что после реконструкции "Художественого" там сохранятся три кинозала, в которых будет показываться российское и зарубежное кино, в том числе фильмы на языке оригинала.

"Художественный" — старейший кинотеатр России, его открыли для посетителей в 1909 году. Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский. В 1912–1913 годах кинотеатр перестроил Федор Шехтель.