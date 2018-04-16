Предложение элитной аренды падает перед ЧМ-2018

Владельцы элитных квартир в Москве перестали предлагать их в аренду в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу. По данным компании Point Estate, количество квартир, предлагающихся в аренду, сократилось на 10%, при этом спрос вырос на 15%.

Как сообщают эксперты, в 1 квартале 2018 г. количество московских элитных квартир, предлагаемых в аренду, сократилось на 10% по сравнению с 1 кварталом 2017 г. В 1 квартале 2018 г. многие собственники дорогого жилья не стали выставлять на рынок свои квартиры в ожидании чемпионата мира по футболу. Многие из них рассчитывают, что ставки краткосрочной аренды в этот период будут сопоставимы с доходом от аренды за несколько месяцев или год.

По словам управляющего партнера компании Point Estate Ирины Калининой, на фоне сокращения предложения наблюдается рост спроса — количество заявок на аренду премиальных квартиры выросло на 15% по сравнению с 1 кварталом 2017 г. При этом многие арендаторы не находят предложений, соответствующих их требованиям, и продолжают поиски лучших квартир. В этих условиях с рынка в очень короткие сроки "уходят" наиболее ликвидные предложения, отмечает Ирина Калинина.

По данным Point Estate, средний бюджет предложения элитной квартиры в аренду по итогам 1 квартала 2018 г. был равен 378 тыс. руб. в месяц (6 480 долларов (по курсу ЦБ РФ на 31 марта — 58,33 рубля за доллар). Снижение за квартал составило 2% в рублях и 3% в долларах. За год цена аренды увеличилась на 5% в рублях и на 1% в долларах.